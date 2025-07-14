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〈財經週報-群眾集資〉紅利消退 產品類集資步入轉型期

2025/07/14 05:30

2024年群眾集資排行榜產品類2024年群眾集資排行榜產品類

記者方韋傑／專題報導

3C電子產品在群眾集資計畫當中相對吸引消費者關注。 （記者方韋傑攝）3C電子產品在群眾集資計畫當中相對吸引消費者關注。 （記者方韋傑攝）

曾是群眾集資平台主力來源的產品型提案，正面臨多重挑戰。統計2024年國內群眾集資三大平台產品類案件，整體金額不僅下滑，就連排名前20名的專案平均金額也明顯低於過往。相較於2022年產品類第一名集資可達數千萬元，2024年的第一名僅約4,000萬元，顯示市場紅利正在消退。

2024年產品類的群眾集資專案逐漸式微，排行榜前10名已看不見環保杯類型產品。（記者方韋傑攝）2024年產品類的群眾集資專案逐漸式微，排行榜前10名已看不見環保杯類型產品。（記者方韋傑攝）

造成產品型集資萎縮的因素不少，首先是法規監管明確化。政府要求平台對未履約案件保留部分撥款、限制尚未送驗產品上架，讓過去依賴「邊集資、邊開發」的操作模式幾乎無法繼續。此外，平台上的檢舉文化也使許多創業者望而卻步，只要產品尚未完成送驗，即可能遭競品檢舉強制下架。

集資轉變 產品準備好了才來試水溫

業者認為，現在的情況不是「先集資，再來做產品」，而是「產品已經準備好了，再來試水溫」，這樣的轉變大幅提升提案門檻，也削弱集資對早期創業者的吸引力。再加上平台流量紅利逐年減弱，多數流量需靠提案人自掏腰包投放廣告，集資的「獲利預期」早已不同以往。

此外，產品屬性方面也已出現趨同現象，例如2024年前20名排行榜上幾乎清一色是電子類商品，空氣清淨機、按摩椅、健康監測裝置等成為主流，過去常見的杯子、文具、多功能收納袋等小商品則幾乎絕跡。以第1名的產品案為例，產品單價超過4萬元，僅有860位贊助者，卻能達成高額集資，代表小商品靠著大量贊助者堆砌出集資金額的時代已經宣告落幕。

平台變成選品電商通路 不再是集資場域

另一項值得注意的趨勢，是許多品牌開始將平台視為「選品電商通路」，而非集資場域，採取「再登場」、「限量加開」等方式延長商品曝光週期。以國產按摩設備品牌廠的AI體脂儀為例，雖具話題性，但本質仍是具備通路考量的健康科技產品。而AI轉錄文字等部分代理IP導入型專案，也在退貨率與物流壓力中，難以再現昔日盛況。

由此可見，產品類集資的挑戰不僅來自外部環境，還來自提案者自身的策略調整，如同平台從業人員近年的觀察：「如果你已經能自營電商、操作預購行銷，又為什麼還要在平台上公開數據、接受外部檢視？」

平台角色改變 挖貝專注文化與社會議題

在此背景下，平台角色也正在改變。嘖嘖與FlyingV兩大平台雖仍主打產品型集資，但更多以「篩選式上架」強化品牌調性；而挖貝則逐漸退出此賽道，專注於文化與社會議題的內容策展。

整體而言，產品型集資並未消失，但其定位正悄然轉變。從原創創新試水池，變成品牌通路延伸的輔助工具，當集資不再是「起點」，而變成「加值銷售管道」時，這條路勢必會走得更精緻，但也更艱難。

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