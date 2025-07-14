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〈財經週報-群眾集資〉群眾集資轉向 建廟異軍突起

2025/07/14 05:30

台灣群眾集資平台已走向長期專案類型的轉型道路。（記者方韋傑攝）台灣群眾集資平台已走向長期專案類型的轉型道路。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

社會類型的群眾集資正快速崛起，成為2024年最受矚目的類別，特別是在宗教建設與災後重建這兩大領域。（資料照）社會類型的群眾集資正快速崛起，成為2024年最受矚目的類別，特別是在宗教建設與災後重建這兩大領域。（資料照）

台灣群眾集資市場正在經歷一場結構性的轉變！曾經以商品預購為主軸的主流模式，如今正逐步讓位給文化與社會性質的專案。國內三大集資平台嘖嘖（zeczec）、挖貝（WaBay）與Flying V觀察，2024年產品類集資金額明顯下降。相對地，文化與社會類集資項目則呈現穩定上升的態勢，甚至出現「建廟」這類長期工程型專案登上年度第1名的現象。

產品型紅利不再 文化與社會類案子崛起

業者認為，過去產品型集資靠話題新鮮度的紅利吃香，現在的發展條件總額愈來愈嚴苛，以往贊助者享有提早預購、低價購入等優勢，提案人也能在產品尚未量產前籌得資金。然而，隨著主管機關強化履約規範與檢舉文化蔓延，加上平台被動流量的吸引力下滑，使得許多品牌寧可轉向自營電商，避開繁複的集資流程。

相對地，文化與社會類案子卻找到新的成長縫隙。從早年的日曆專案，到近年出現紀錄片、在地歷史、災後重建與宗教信仰等多元主題，這些提案不再追求「爆紅」，而是主打長期經營與深度社群連結。例如2024年集資金額最高的專案，便是一樁為期兩年的建廟計畫。

這類案子不僅募資期長、提案頻率高，也逐漸出現「定期定額」的支持模式，讓群眾參與從「單次贊助」轉向「訂閱型捐助」。集資週期的延長與穩定回流，正在形成另一種新型的財務結構，讓原本難以商品化的文化與公益題材，得以在平台上生根發芽。

當然，這也與平台自身的角色定位調整有關。例如貝殼放大逐漸專攻社會與文化專案，嘖嘖與Flying則仍以商品為主，逐漸形成「內容場域分流」的格局。在集資型態分化之際，台灣平台雖尚未邁向資本市場，卻已形成內部成熟的商業分工。

平台抽佣為主 擴張幅度仍屬有限

對於平台是否具備到資本市場籌資的潛力，國內業者普遍坦言，除非未來有更資本密集的創新商業模式，否則目前並無太多誘因，「我們穩定獲利，但不是賺大錢」，主要是因為平台大多以抽佣為主要業績來源，無論集資案子變多與否，平台本身能擴張的幅度有限。

例如日本群眾集資平台Makuake，雖已於東京證交所上市，但2020年仍有單月虧損，全年營收僅30億元，至2024年也並無明顯起色，代表集資產業即使已經走入資本市場，也未必代表真正成熟，只是進入下一階段的起點。

從集資案的主題轉向，到平台角色重組，乃至AI與社群行銷工具的應用深化，台灣的群眾集資正處於「消費型態與價值偏好同時變化」的臨界點。文化與社會類專案雖然不若產品案爆發力強，卻具備穩定、長期、深度的潛力，也許正是下一階段群眾參與經濟的核心命題。

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