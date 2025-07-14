川普片面祭重稅 施壓加速談判

未來幾天，白宮可能發出新一波信函，為川普認為不再值得談判的國家設定關稅水準。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，儘管美國貿易夥伴試圖在八月一日對等關稅最新截止日前與美國洽簽協議，但川普總統持續向一些貿易夥伴發送決定片面關稅的信函，顯示他對談判已失去耐心；未來幾天，白宮可能發出新一波信函，為川普認為不再值得談判的國家設定關稅水準。

報導指出，儘管從歐盟到印度的談判代表都在尋找擺脫川普懲罰性關稅的方法，川普仍繼續發送決定片面關稅的信函，但同時仍保留談判餘地。

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川普十二日公布致墨西哥總統薛恩鮑姆和歐盟執委會主席馮德萊恩的信函，宣布八月一日起對墨西哥和歐盟實施三十％關稅。對此，墨西哥表示，有信心與美國在八月一日前達成協議，避開三十％關稅；歐盟內部則對如何因應意見分歧。法國總統馬克宏呼籲歐盟加大力道，準備祭出可靠反制措施，以防歐美未能即時達成協議；歐洲議會貿易委員會主席朗吉則指出，歐盟應在七月十四日前宣布反制措施。德國經濟部長萊歇則說，歐盟須在有限時間內，以務實方式與美國協商解決方案。

隨著八月一日對等關稅最新截止日迫近，預計墨西哥、歐盟和美國其他貿易夥伴本週將加大力道以避開懲罰性關稅。美國財政部長貝森特正前往日本，歐盟談判代表則將注意力集中在汽車和農產品關稅上，希望至少達成一項臨時協議。

最近幾天，川普的不耐煩情緒爆發，為八月一日的瘋狂關稅戰做好準備。新關稅不僅打擊日本和南韓等長期盟友，還提高鄰國加拿大的關稅，並因為一些無關的政治爭端，對巴西商品徵收令人瞠目結舌的五十％關稅。川普傳遞的訊息很明確，他打算兌現放棄艱苦談判、直接設定單邊關稅的威脅。

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