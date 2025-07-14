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藍惡刪台電撥補 業界憂經濟受創

2025/07/14 05:30

在關稅未定、匯率波動之際，工商界憂心十月產業電價恐調漲，增添企業營運風險。（中央社資料照）在關稅未定、匯率波動之際，工商界憂心十月產業電價恐調漲，增添企業營運風險。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院院會十一日三讀通過國民黨團所提規模五四五○億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包括普發現金一萬元，但刪除台電一千億元撥補。對此，工商界憂心十月產業電價恐調漲，尤其在關稅未定、匯率波動之際，更增添企業營運風險，恐影響國內經濟成長表現。

過去政府四度發放消費券或現金，包括馬英九政府因應二○○八年金融海嘯發放消費券、蔡英文政府因應疫情於二○二○年發放三倍券、二○二一年發放五倍券，以及二○二三年協助疫後復甦普發現金六千元。不過，過去四度發放，皆由行政院提案、立法院通過，這次藍白聯手通過普發現金一萬元則由立法院自行提案，程序上截然不同。

中小企業總會理事長李育家表示，立法院通過全民普發一萬元，預算要二三五○億元，但這筆財源從何而來？他直言，這種「先斬後奏」的模式不太合常理、不甚妥適，該好好思考普發一萬元可以確實解決問題嗎？病急亂投醫並不好。

李育家指出，十月產業電價喊漲，中小企業又正面臨關稅未定、匯率波動、勞工加薪、碳費等種種挑戰，整體營運成本都會墊高，在在都讓中小企業承受龐大壓力，也牽動國內經濟表現。

他表示，稅收超徵反映國內經濟表現，過去以來就是因為台電承擔穩定通膨的政策性任務，才會增進國內經濟效益，稅收才有超乎預期的表現，現在立法院卻反對撥補台電，經濟發展會不會卡住？

八大工商團體多次喊話立法院各黨派支持一千億元撥補台電，以促進台電財務健全，推動穩定供電的任務。商總理事長許舒博也表示，台電財務狀況不佳，負債比高達九成，這次沒有獲得千億元撥補，台電勢必在九月電價審議會上爭取提高電價，否則財務撐不住。

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