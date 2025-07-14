破除謠言 光電風災受損僅千分之2.4

七大光電公會表示，丹娜絲颱風橫掃中南部，損壞部分太陽能面板僅占裝置量不到千分之3。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕丹娜絲颱風橫掃中南部，吹翻不少漁電共生案場與滯洪池水面型太陽能面板，被外界痛批「抗颱能力不足」、「毒害養殖魚」等。七大光電公會表示，損壞部分僅占裝置量不到千分之三，且太陽能面板破損並無污染問題，更沒有毒害養殖魚這類危言聳聽的說法，儲能業者包括聚恆科技、長庚國際能源都緊急調度儲能櫃送抵災區，提供居民臨時充電與應急用電。

光電公會指出，根據經濟部能源署資料，全台太陽光電設置量達十四．六GW（十億瓦），此次受損案場發電量約三十五MW（百萬瓦），換算僅千分之二．四，若加計部分正在統計的受損案場，應不到千分之三，且多數電廠都有保險可理賠，受損情況並不如外界所述。此外，以七月七日颱風當天，太陽光電出力瞬時最大值為四五一萬千瓦（占整體用電約十五．二％）來看，發電仍穩健，此次颱風造成二五○○多支電線桿倒塌，是居民無電可用的主因。

請繼續往下閱讀...

對於傳出毀損的太陽能板造成養殖魚有毒、甚至污染海洋等消息，業者無奈表示，多數太陽能板均是矽晶太陽能板，使用前須經安全、抗腐蝕檢測，產生毒性風險極低，即便太陽能板受損泡水，短期也不致於對環境造成危害，更沒有毒害養殖魚的問題，請外界勿以訛傳訛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法