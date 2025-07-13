台美再約實體磋商 拚8月1日前完成關稅談判

各界關注台灣對等關稅稅率，率團赴美的行政院副院長鄭麗君（揮手者）昨清晨率談判團隊返抵台灣。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君昨清晨搭機返台，未對談判結果做出回應。行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君強調，台美談判仍在持續進行中，並已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在八月一日的期限前完成協議，「請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判」。

鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間七月八日在華府與美方談判團隊，就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤。我方談判團隊再度與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克進行整體溝通。

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美國總統川普七日起開始通知各貿易夥伴新關稅，鄭麗君指出，許多國家收到信仍持續談判，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，因為台美談判仍在持續進行中，並且已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在八月一日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

鄭麗君：

球賽進入最後一局 再給一些時間

鄭麗君表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。

鄭麗君說，我方已盡力向美方說明，台美貿易逆差來自雙方產業的高度互補；面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

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