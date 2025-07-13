川普關稅擾亂通膨 Fed鷹派嗆難挺降息

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比指出，川普總統最新公布的關稅措施，進一步讓通膨前景不明，使他疾呼的降息難以獲得支持。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）將於本月底舉行政策會議，是否降息引發關注。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比指出，川普總統最新公布的關稅措施，進一步讓通膨前景不明，使他疾呼的降息難以獲得支持。

古爾斯比說，在川普暫緩四月初他提出的對等關稅後，緩解了關稅推升物價的焦慮，這讓聯準會再度回到降息軌道。然而將於八月一日生效的最新一輪關稅，包括對加拿大課徵三十五％關稅、對巴西課徵五十％關稅，再度引發通膨疑慮，迫使聯準會維持觀望立場，直至獲得更明確訊號為止。

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華爾街日報報導，去年九月，聯準會在抑制高通膨取得進展後開始降息。今年初通膨短暫回升，而新政府的貿易、移民與財政政策對經濟影響產生不確定性，使聯準會自去年十二月以來，將利率維持在四．二五％至四．五％之間不變。

古爾斯比與其他聯準會的利率決策官員大致同意，如果通膨持續降溫，將可調降利率至更為中性的水準。但古爾斯比如今表示，最新一輪的關稅使要求謹慎的呼聲再起，「越是橫生枝節，對於物價是否上升的問題就越難釐清」。

川普一再要求降息，並嚴厲批評聯準會主席鮑爾，近日白宮更升高對鮑爾的施壓，要求他對聯準會翻新工程嚴重超支提出解釋，而此舉可能為開除鮑爾開闢一條法律路徑。

古爾斯比說，他與聯準會的領導階層將堅持排除政治影響力。他說：「我對於聯準會的文化深具信心，亦即每個人皆嚴肅對待自己的職責，並認知到免除政治干預的獨立性是多麼重要。」

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