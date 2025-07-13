川普再發函 課歐盟、墨西哥30%重稅

美國總統川普昨發出最新一波關稅信函，致函歐盟、墨西哥領導人，告知將對其輸美商品開徵三十%關稅，八月一日起適用。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普昨宣布，將對歐盟與墨西哥課徵三十％關稅，並於八月一日生效。過去一週，川普分四波共對日韓、加拿大、巴西等二十五個貿易夥伴發出關稅通知信件，稅率從二十％至五十％不等。

川普致函歐盟執行長馮德萊恩與墨西哥總統薛恩鮑姆，公布該稅率。川普四月二日「解放日」對歐盟課徵二十％對等關稅，之後引發歐盟報復，川普再升高歐盟關稅至五十％；對未被美加墨協議涵蓋的墨西哥商品則課徵二十五％關稅。

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川普昨警告，如果歐盟或墨西哥升高美國關稅作為報復，「無論你升高多少，我們將在三十％關稅上再追加」。

川普指出，如果歐盟二十七個成員國或歐盟境內的企業決定在美國建立生產線，那麼來自歐盟的產品將免關稅。他也說，「墨西哥一直協助我們保衛邊境，但做的還不夠」。

馮德萊恩：必要時採取反制措施

近期歐盟尋求至少與美國達成初步協議，使其免於收到川普關稅信。然而儘管在川普暫緩對歐盟五十％關稅威脅，且雙方近期均表示談判取得進展，但歐盟仍接到新關稅威脅。

馮德萊恩聲明說，課徵歐盟三十％關稅，將干擾跨大西洋的重要供應鏈，損害大西洋兩岸的企業、消費者與病患的利益。歐盟準備繼續努力在八月一日前達成協議，同時將採取所有必要措施，以捍衛歐盟利益，包括「在必要時採取相對應的反制手段」。

美6月關稅收入暴增至272億美元 較去年同期激增3倍

美國財政部週五公布數據顯示，美國六月關稅收入激增至創紀錄的二七二億美元，較去年同期增加三倍，進而使二○二五年財政年度關稅收入首度突破一千億美元大關，顯示關稅已成為聯邦政府的重要歲收來源。

數據顯示，美國六月政府預算盈餘二七○億美元，與去年同期赤字七一○億美元相較，對比鮮明，始於去年十月的二○二五年財政年度，關稅收入達一一三三億美元，年增近一倍。

關稅進補 美6月罕見財政盈餘

川普十日說，美國八月一日起對貿易夥伴實施更高的對等關稅後，將有「大筆資金」流入美國；美國財政部長貝森特十一日指出，「隨著川普總統努力拿回我國的經濟主權，我們的財政月報展現紀錄性的關稅收入，而且沒有通貨膨脹」。他曾預估，至今年底美國的關稅收入將超過三千億美元。

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