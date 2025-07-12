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財經青紅燈》青山還在 外資沒跑

2025/07/12 05:30

上半年外資共匯入5701億元，已直逼去年同期的資金水準；既然外資沒跑，就無須擔心下半年台股的資金動能。（資料照，記者廖振輝攝）上半年外資共匯入5701億元，已直逼去年同期的資金水準；既然外資沒跑，就無須擔心下半年台股的資金動能。（資料照，記者廖振輝攝）

■王孟倫

外資銀彈大軍今年再度湧入，「錢潮效應」讓新台幣5、6月大幅升值。根據統計，光是6月，外資淨匯入金額達2687億元，上半年外資共匯入5701億元，已直逼去年同期的資金水準；既然外資沒跑，就無須擔心下半年台股的資金動能。

與2024年相比較，由於搭上AI（人工智慧）順風車，根據統計，台股去年全年漲幅28.47%，表現排名全球第二；外資去年雖然狂砍台股6825億元，但同時仍淨匯入371.96億美元，折合新台幣1.22兆元，也就是說，外資看好後市，繼續匯入資金伺機而動。

不過，若檢視今年以來截至7月9日的大盤表現，台股累計下跌2.61%，股價尚處於落後階段，還有待後續努力。

另從外資的動向分析，今年截至6月30日止，外資對上市櫃合計「淨賣超」3214.8億元，賣超減碼力道剛好是去年一半；另一方面，外資雖然大舉賣超，但資金仍持續流入台灣市場，今年外資淨匯入197.06億美元，約新台幣5701億元。

雖然外資大軍調節賣超台股，但卻留住資金沒有匯出去；也就是說「留得青山在」，既然外資沒有跑掉，代表並未看壞台股後市，這也是最近2個月新台幣升值壓力仍強勁的原因，資金仍滾滾湧向台灣市場。

但也要注意的是，如果外資突然轉向，也就是轉為「淨匯出」，把資金抽離，雖然市場原本就是「有進有出」、「來來去去」，難保外資下一步改變心意，轉而看空台股，資金匯出勢必會重擊多頭，未來外資動向仍是觀察重點 。

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