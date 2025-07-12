盤勢分析》量能不出 多頭力道打折扣

在美股持續創高的帶動下，台股昨日開低走高，終場上漲57.78點，收在22,751.03點。三大法人合計買超175.81億元，其中外資連四日買超台股。（記者陳梅英攝）

輝達股價創新高，加上美國聯準會會議紀要暗示年底前可能降息等利多激勵美股四大指數上漲，台灣仍在等待最新關稅稅率開獎，昨早盤開低後翻紅，持續量縮高檔震盪，聯發科（2454）與金融股穩盤，大立光（3008）開盤消化匯損利空後，在新機效應下急拉走高，重電、航空、化工相關族群轉強，加權指數終場小漲57.78點，收在22751.03點，成交量約3338億元。

三大法人昨合計買超175.8億元，其中外資買超170.5億元、投信賣超22.7億元、自營商買超28億元；外資台指期淨空單昨增加1124口，累積外資期貨淨空單約5.74萬口。

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凱基投顧分析，台股日KD指標在50附近醞釀交叉向上，短多或有機會挑戰22842高點，惟川普公布新一輪關稅通知信，台灣依舊不在名單中，市場仍有觀望氣氛，台股量能未出，多頭延續力道勢必打折，仍須提防一旦接近或突破22842高點，仍有拉回整理的壓力。

國票證券表示，若指數維持當前水位，5日線將出現翻揚，加上KD指標亦於50之上再度轉強，為指數下檔提供支撐，惟台美關稅尚未定案，量能萎縮，加上台積電（2330）1100元之上大量賣單，恐不利台股擺脫近期區間，在關稅定案前仍以震盪盤堅格局視之，指數多空將延續膠著，操作上應避免過度追價。

群益期貨指出，台股持續震盪收紅，市場對於關稅相對樂觀，台積電即將召開法說會，目前在台股波動率走低態勢不變下，短線拉回仍可樂觀操作。（記者卓怡君）

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