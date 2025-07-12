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飆股幕後》大吃AI商機 台達電市值飆上第4大

2025/07/12 05:30

台達電股價3個月來漲幅最高達78.7%，本週市值更衝上1.2兆，擠下富邦金成為台股第四大。（資料照）台達電股價3個月來漲幅最高達78.7%，本週市值更衝上1.2兆，擠下富邦金成為台股第四大。（資料照）

記者方韋傑／特稿

電源供應器大廠台達電（2308）旗下AI電源與散熱解決方案，年初至今在輝達（NVIDIA）GB200伺服器持續放量下，上半年業績創歷年同期新高，帶動股價勁揚，昨日盤中觸及491.5元新天價，單週上漲5.68%，週線連8紅、月線連3紅，若從4月初股災低點275元起算，3個月來漲幅最高達78.7%，本週市值更衝上1.2兆，擠下富邦金（2881）成為台股第四大。

外資今年上半年買超台達電3970張，投信買超3840張，自營商賣超4968張，三大法人合計買超2842張；不過自7月以來，外資已大舉買超2.1萬張，投信、自營商同步加碼，三大法人合計買超3萬383張。近月籌碼中，亞系外資已增持1萬張、美系外資更合計增持逾1.3萬張。

無懼台幣升值 GB伺服器排隊出貨

法人指出，儘管新台幣匯率在5、6月升值，但仍可見GB200伺服器對其營收帶來明顯助益，而下半年還有GB300新品等待出貨，雖然產品新舊轉換期間，對拉貨動能有一定程度的影響，加上台灣對等關稅最終結果仍未公布，但依舊預期台達電第三季、第四季營運將繼續受惠AI產品出貨成長。

此外，輝達新一代R系列先進AI運算晶片，預計今年第四季開始量產，伺服器系統、機櫃解決方案可望於明年上半陸續出貨。法人認為，在未來R系列空間有限的機櫃中，預期雲端服務供應商將強力傾向讓電供、備援電力、電力分配等設備自成一櫃，有利於大幅提升供應商產值，台達電在GB200產品中電源供應器市占率達到7至8成，後續業績表現更加可期。

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