飆股幕後》下半年進入工程認列高峰 帆宣亮燈漲停創天價

廠務工程及設備廠帆宣今年營運備受看好，尤其下半年進入工程完工認列高峰，全年獲利成長可期。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

廠務工程及設備廠帆宣（6196）今年營運備受看好，尤其下半年進入工程完工認列高峰，全年獲利成長可期，帶動昨股價亮燈漲停，衝破200元大關，收盤價204元創歷史新高，相較4月9日跌至128元低價，漲幅近6成。

帆宣四大業務包括自動化供應系統、廠務工程整合系統、設備材料代理銷售與客製化設備研發製造，主要客戶包括台積電（2330）、ASML、應用材料、美光、日月光（3711）等。不過之前跟隨台積電赴美建廠，受成本過高影響，帆宣去年營收雖創新高，但毛利率卻僅8.7%，獲利也年減16.7%。

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改變營運策略 外資、投信陸續布局

帆宣今年第一季因認列台灣工程案增多，獲利較高，毛利率11.02%，創近12季以來新高，稅後盈餘8.88億元，季增120.4%、年增82.3%，每股稅後盈餘4.41元，創單季獲利新高。帆宣6月營收34.37億元，月減18.73%、年減32.63%，為近40個月以來新低；第二季營收121.96億元，季減8.02%、年減20.79%，創近3年單季新低；上半年營收254.57億元、年減15.18%，但為歷年同期第三高。

帆宣今年改變營運策略，去年美國市場虧損因素已排除，今年確定獲利會較去年成長。同時也布局CoWoS先進封裝、扇出型面板級封裝。目前該公司在手訂單達770億元，下半年進入工程完工認列高峰，全年獲利成長可期。

外資自3月初以來買超帆宣較為積極，累計約1.22萬張；投信則從去年12月起就布局帆宣，累計買超約1.55萬張。在外資與投信偏多力挺下，帆宣本週除息每股約配發5.9元，3個交易日即順利完成填息，股價也攀上新天價。

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