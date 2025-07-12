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海運業癡等Q3貨量 下季打問號

2025/07/12 05:30

陽明董事長蔡豐明表示，台灣的對等關稅還沒有放榜，就目前觀察，近一個月的貨量並沒有明顯減少。（陽明提供）陽明董事長蔡豐明表示，台灣的對等關稅還沒有放榜，就目前觀察，近一個月的貨量並沒有明顯減少。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕第71屆航海節慶祝大會昨日舉行，海運業者指出，今年是挑戰的一年，美國總統川普對各國的對等關稅還在持續談判中，而關稅雖影響美國線貨量，但其他歐洲、澳洲航線貨量不見得會減少，預期在各國關稅確定後，才能釐清海運後市，希望第三季傳統旺季貨量如期到來，但第四季就很難說了。

長榮：等待美國關稅確定

長榮海運（2603）董事長張衍義表示，關稅問題影響的主要是美國市場，對其他國家不見得就是壞事，因此川普日前才會說關稅延到8月1日生效，預期8月1日以前，出貨潮會稍微增加一點。至於未來市況，須視各國關稅確定後的實際狀況而定，因此還要再觀察，但可以確定的是，美國線的貨量應該會減少，其他地區如歐洲線、南美線就不見得會減少，近期出貨量正常，但在變數仍多下，第四季就比較難說。

陽明（2609）董事長蔡豐明則表示，台灣的對等關稅還沒有放榜，就目前觀察，近一個月的貨量並沒有明顯減少，第三季是傳統旺季，雖然有關稅、台幣升值因素，但希望第三季旺季的貨量還是可以如期出現，未來市況則要等各國關稅確定才比較明朗。

在地緣政治方面，蔡豐明說，以伊、烏俄戰爭目前看來還是沒有完全解決，陽明所屬的海運聯盟仍採用繞過紅海的方式，因此就供給面而言，還是相對不足，就近期觀察，歐洲、南美、澳洲線表現仍然不錯。

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