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台積電中生代主管搬風

2025/07/12 05:30

台積電中生代部分主管大搬風。（資料照）台積電中生代部分主管大搬風。（資料照）

魏哲家學弟滕立功 掌美國亞歷桑那廠

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）資材管理組織副總李文如將於7月13日離職；據了解，將牽動台積電內部中生代部分主管搬風，8月1日起，掌管品質暨可靠性組織資深處長黃遠國將調任資材管理組織，美國亞歷桑那廠廠長級主管吳怡璜將回台接掌品質暨可靠性組織，魏哲家學弟、前台積電副廠長滕立功則協助掌管美國亞歷桑那廠。

黃遠國 接資材管理組織

李文如從休長假變成離職，台積電昨證實，並指出資深副總暨副共同營運長侯永清將兼任資材管理主管。

但供應鏈傳出，侯永清對外是台灣半導體協會（TSIA）理事長，對內又要襄助共同營運長秦永沛，事情繁多，難以花太多心力在資材管理組織上面，台積電昨對內公告，掌管品質暨可靠性組織資深處長黃遠國，將於8月1日起調掌資材管理組織，對侯永清負責。

黃遠國於去年的台積電技術論壇台灣場次，曾公開亮相對客戶說明公司產能建置，當時他是南科18B廠、3奈米廠資深廠長，後來轉任品質暨可靠性組織的資深處長。業界傳出，台積電已對內宣布由黃遠國接管資材管理組織。

黃遠國是台積電培養的中生代主管，他進入台積電從設備工程師做起，經歷8吋廠到12吋廠，曾獲第41屆國家傑出經理獎，得獎事蹟是帶領台積電團隊完成16、7、5、3奈米技術轉移或量產，並與團隊在南科打造出3奈米量產基地，順利完成量產。

吳怡璜 自美返台管品質

吳怡璜歷任台積電竹科12廠、中科15廠，也是台積電派任美國亞歷桑那廠開疆闢土的主管，近幾年協助執行長王英郎，隨著美國一廠進入量產，他將回台接掌品質暨可靠性組織；另一位長期掌管12吋廠的滕立功則接掌美國亞歷桑那廠；另傳出中科15B廠長蘇斌嘉，也將派任美國亞歷桑那廠歷練。

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