小檔案》泰山經營權之爭續集 街口上演

擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂。（中央社）

75年老字號的泰山，2023年爆發經營權之爭，當時的公司派董事長詹景超為阻止市場派龍邦集團入主，賣掉轉投資的金雞母全家便利商店股權，轉而以近36億元買進街口支付母公司「街口金融科技」40.39％的股權。

當年5月，詹家痛失泰山經營權，龍邦集團入主後，新團隊向北檢告發詹景超意圖掏空公司，涉嫌特別背信等重罪；另以街口金科交易案程序違法，向北院提起返還投資款的民事訴訟。

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北院今年5月13日判決街口金科須全額返還35億9580萬元及5％年息，並准泰山繳交11億9860萬元擔保金，啟動假執行。但法院向銀行調閱街口金科去年相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的帳戶結清、幾無往來，當初匯入台新銀行的近36億元也被轉走。

雖然街口集團澄清，是特定對象企圖混淆視聽，影響二審審理；且強調街口金科與泰山的民事訴訟，與子公司營運無關，街口支付用戶款項全額交付信託，用戶資金安全無虞。但這場續集越演越烈，讓全台用戶數達681萬人、交易金額穩居第一的電支龍頭，面臨成立以來的最大風暴。（記者楊雅民）

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