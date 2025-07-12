晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

街口支付681萬用戶免驚 金管會：用戶信託專戶資金不受影響

2025/07/12 05:30

金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。（中央社）金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。（中央社）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內擁有六八一萬電子支付用戶的街口支付，正面臨信任風暴來襲！金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響；街口支付本月十日已向金管會通報「重大偶發」，最晚要在七個工作日，也就是七月二十一日前提書面報告。

用戶資金100％交付銀行信託

根據統計，截至今年五月底，街口支付用戶數為六八一萬餘人，雖次於一卡通iPASS MONEY的六九四萬餘人，若以「當月代理收付」實質交易款項金額來看，街口支付持續蟬聯冠軍寶座，以六十二億餘元拿下第一，排名第二是全支付的五十四億餘元。

外界關注的是，街口支付母公司街口金科與泰山的民事訴訟，街口金科因為股權糾紛被法院執行查封，昨不少知名零售通路都先後停止街口支付服務，引發用戶高度疑慮。

金管會銀行局強調，街口支付收取的用戶資金，依《電子支付機構管理條例》規定，需百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響；也就是說，電支帳戶的錢一毛也不會跑掉，用戶可以完全放心。

銀行局指出，電支機構的客戶款項全數交付信託銀行管理，與電支機構自有資產隔離，客戶權益不會受影響；且電支機構應每月向金管會申報相關資料，及委託會計師進行查核後，將查核情形報會。

台新銀：聯名卡權益不受影響

台新銀行昨也發布聲明，台新銀行與街口支付合作聯名卡及相關服務，包括帳戶連結扣款、街利存帳戶，現行服務及權益皆不受影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財