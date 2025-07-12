街口支付681萬用戶免驚 金管會：用戶信託專戶資金不受影響

金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。（中央社）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內擁有六八一萬電子支付用戶的街口支付，正面臨信任風暴來襲！金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響；街口支付本月十日已向金管會通報「重大偶發」，最晚要在七個工作日，也就是七月二十一日前提書面報告。

用戶資金100％交付銀行信託

根據統計，截至今年五月底，街口支付用戶數為六八一萬餘人，雖次於一卡通iPASS MONEY的六九四萬餘人，若以「當月代理收付」實質交易款項金額來看，街口支付持續蟬聯冠軍寶座，以六十二億餘元拿下第一，排名第二是全支付的五十四億餘元。

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外界關注的是，街口支付母公司街口金科與泰山的民事訴訟，街口金科因為股權糾紛被法院執行查封，昨不少知名零售通路都先後停止街口支付服務，引發用戶高度疑慮。

金管會銀行局強調，街口支付收取的用戶資金，依《電子支付機構管理條例》規定，需百分之百交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響；也就是說，電支帳戶的錢一毛也不會跑掉，用戶可以完全放心。

銀行局指出，電支機構的客戶款項全數交付信託銀行管理，與電支機構自有資產隔離，客戶權益不會受影響；且電支機構應每月向金管會申報相關資料，及委託會計師進行查核後，將查核情形報會。

台新銀：聯名卡權益不受影響

台新銀行昨也發布聲明，台新銀行與街口支付合作聯名卡及相關服務，包括帳戶連結扣款、街利存帳戶，現行服務及權益皆不受影響。

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