泰山查封街口金科 電支龍頭力抗支付風暴

主要電支機構統計（資料來源︰金管會 製表整理︰記者王孟倫）

全國電子開第一槍 停用街口支付

擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂。圖為全國電子官方臉書貼文公告即日起暫停使用街口支付服務。（中央社）

〔記者楊雅民、徐子苓／台北報導〕電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技，因三十六億元債權糾紛而被法院執行查封，引起合作商家恐慌，三C通路全國電子昨開第一槍，在官方粉絲專頁宣布即日起暫停提供街口支付服務；兩大購物平台momo購物網、PChome也一度撤下使用街口支付付款選項，後在金管會「釋疑」後，昨晚間陸續恢復使用。

多家小商家跟進停用

小商家也引發連鎖效應而跟進停用。羅東的北門綠豆沙牛乳大王就在粉絲頁公告指出，為維護交易安全與顧客權益，即日起暫停街口支付的付款服務，視情況再恢復服務；達利（Daily）早餐官方粉絲頁也貼出「重要通知」指出，因進行流程調整，即日起暫停提供街口支付服務。

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街口支付昨緊急召開臨時記者會，由董事長梅驊、總經理范庭甄親上火線釋疑。兩人多次強調，用戶款項全額交付信託，依法設立專戶並受主管機關嚴格監管，不得挪作他用，因此用戶資金安全無虞。

他們解釋，從十日開始，因為網友對電子支付款項的保管有所誤解，出現提領情況，但街口支付的款項已「全額交付信託」，就算有大量民眾提領，也不會像銀行出現「擠兌」，大家不用擔心，任何時候想調度街口帳戶的款項，都沒有問題。

至於街口支付創辦人胡亦嘉為何沒現身說明？他們表示，這是為了澄清街口支付的獨立營運性和款項安全，街口支付董事長是梅驊，胡亦嘉並非管理層，因此沒有出席記者會。

街口支付聲明：用戶資金全額信託

街口支付昨晚間又緊急聲明，金管會已公開說明，強調依《電子支付機構管理條例》規定，所有電子支付業者所收取之用戶資金，須一○○％交付信託銀行保管，並與業者自有資產嚴格隔離，街口支付亦依此規範辦理；電商平台momo、PChome已如往常可正常使用，其餘品牌亦陸續恢復使用。

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