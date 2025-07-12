市場觀望台灣最終稅率 台幣結束連5貶

美國總統川普已對二十餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵十五％至二十％的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間；新台幣兌美元匯率昨意外止貶轉升，收在二十九．二○五元，匯價結束連五貶，觀望氣氛轉濃。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普已對二十餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵十五％至二十％的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間；雖然市場正反解讀，新台幣兌美元匯率昨意外止貶轉升，終場升值三．五分，收在二十九．二○五元，匯價結束連五貶，成交量縮減至十二．九一億美元，觀望氣氛轉濃。

終場升值3.5分 收29.205元

回顧本週，在川普關稅陸續掀牌、避險情緒升溫之際，美元指數反彈使新台幣失守二十八字頭，單週重貶二．七四角、貶幅○．九四％，週線終止連四紅。

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美國昨公布最新初領失業救濟金人數降至二個月低點，激勵美元走強，主要亞幣普遍承壓，新台幣盤中一度貶至二十九．二八元，創下波段新低；但出口商逢高拋匯，加上熱錢流入，與外資逐步消化台積電股利後賣壓緩解，推升新台幣於上午十時後由貶轉升，只是台美談判未果，市場也怕賭錯邊，午後升幅有限、交投偏淡。

匯銀人士指出，若台灣稅率真落在十五至二十％，低於貿易對手國日、韓，可正面解讀；但美國勞動市場仍具韌性，經濟表現優於預期，聯準會降息態度謹慎，美元基本面仍具支撐，下週可留意美國將發布的通膨數據，預料新台幣短線將於二十九．一至二十九．四元區間震盪整理。

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