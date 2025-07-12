晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

市場觀望台灣最終稅率 台幣結束連5貶

2025/07/12 05:30

美國總統川普已對二十餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵十五％至二十％的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間；新台幣兌美元匯率昨意外止貶轉升，收在二十九．二○五元，匯價結束連五貶，觀望氣氛轉濃。（中央社資料照）美國總統川普已對二十餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵十五％至二十％的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間；新台幣兌美元匯率昨意外止貶轉升，收在二十九．二○五元，匯價結束連五貶，觀望氣氛轉濃。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普已對二十餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵十五％至二十％的全面性關稅，市場解讀台灣最終稅率可能落在此一區間；雖然市場正反解讀，新台幣兌美元匯率昨意外止貶轉升，終場升值三．五分，收在二十九．二○五元，匯價結束連五貶，成交量縮減至十二．九一億美元，觀望氣氛轉濃。

終場升值3.5分 收29.205元

回顧本週，在川普關稅陸續掀牌、避險情緒升溫之際，美元指數反彈使新台幣失守二十八字頭，單週重貶二．七四角、貶幅○．九四％，週線終止連四紅。

美國昨公布最新初領失業救濟金人數降至二個月低點，激勵美元走強，主要亞幣普遍承壓，新台幣盤中一度貶至二十九．二八元，創下波段新低；但出口商逢高拋匯，加上熱錢流入，與外資逐步消化台積電股利後賣壓緩解，推升新台幣於上午十時後由貶轉升，只是台美談判未果，市場也怕賭錯邊，午後升幅有限、交投偏淡。

匯銀人士指出，若台灣稅率真落在十五至二十％，低於貿易對手國日、韓，可正面解讀；但美國勞動市場仍具韌性，經濟表現優於預期，聯準會降息態度謹慎，美元基本面仍具支撐，下週可留意美國將發布的通膨數據，預料新台幣短線將於二十九．一至二十九．四元區間震盪整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財