財經青紅燈》蔡明忠覺得不公平

本土電商龍頭momo富邦媒6月營收又年減3.5%，momo董事長蔡明忠公開呼籲政府應加強保護本土電商。（資料照）

隨著網購市場成長減速，加上跨境電商競爭加劇，不僅PC home網家（8044）首季虧損持續擴大，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）6月營收又年減3.5%，且上半年也首次出現年減。momo董事長蔡明忠恐受不了，公開呼籲政府應加強保護本土電商；言下之意就是當各國紛紛限縮跨境小包裹免稅額，我國也應該跟進，這不僅事關本地電商存活、稅收流失，甚至會擠壓台灣本地製造業與就業機會。

隨著網路及智慧手機普及，2011到2019年間網購平均年增10.8%，優於實體零售業1.5%及整體零售業2%；疫情期間實體零售業轉為負成長，網路銷售從2019年3355億元，到2022年翻倍至6202億元，但隨著疫後需求回歸實體通路，成長明顯煞車，2023年僅增至6364億元、2024年為6533億元，今年首季1568億元，與去年1555億元幾乎相當，但境外電商攻勢更加猛烈，本土電商節節敗退。

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從消費者或小型電商、代購等立場來看，2千元以下的免稅額度可降低自跨境電商的購買成本；但換個立場，本土電商依法繳納營業稅、營所稅等，跨境電商因小額包裹免稅，造成競爭基礎不公平，且中國將通縮與內卷輸往海外，這不只是台灣壓力、也是全球壓力。

美國自今年5月起，取消對來自中港的低價商品免稅待遇；歐盟、澳洲也早就限縮跨境包裹免稅優惠。就連中國所謂的「東盟好朋友」也紛紛築牆防堵，保護本土脆弱供應鏈，包括泰國去年中起取消售價低於1500泰銖（約台幣1300元）的跨境商品免稅；越南也自今年2月中起喊停快遞進口的小額商品免徵；印尼甚至一刀切禁止跨境電商銷售100美元（約新台幣3200元）以下的進口商品。當中國好朋友都如此做，那台灣該不該加快檢討、盡快防堵呢？（高嘉和）

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