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南亞科Q2虧損倍增 拚Q4可望獲利

2025/07/11 05:30

南亞科總經理李培瑛表示，DDR4下半年漲勢將持續，預估第4季有機會獲利。（資料照）南亞科總經理李培瑛表示，DDR4下半年漲勢將持續，預估第4季有機會獲利。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨召開法說會，總經理李培瑛表示，DDR4下半年漲勢將持續，目前公司產能滿載，第三季毛利率有信心轉正，但要單季轉虧為盈，「還要非常努力」，他預估南亞科第四季有機會獲利。

李培瑛表示，南亞科主力產品DDR4價格到6月才觸底反彈，4、5月價格比第一季還低，當時氣氛不利第二季合約價議價，加上新台幣升值的匯損衝擊，致使南亞科第二季出貨量雖大增七成，但價格下滑，結果虧損比預期高。但第三季合約價已反映漲價，DDR4產能占比已提高到逾五成，預期隨著銷售量、庫存量降低與平均銷售價格明顯改善，有信心第三季毛利率轉正，淨利轉正則還要非常努力。

對於中國長鑫擴產及美國對等關稅等外在環境變數，李培瑛指出，長鑫主攻中國內需市場，產品集中DDR5與LPDDR5，跟南亞科主力產品有差異；台灣對等關稅未定，目前記憶體市場平靜，客戶並未出現強烈反應，至於美國針對半導體展開232調查，對於邏輯晶片影響可能會比記憶體大，不過，邏輯晶片具有市場優勢，轉嫁客戶能力比較強，預期對台灣整體半導體不致產生劇烈影響。

台幣急升 Q2認列匯損11億

南亞科第二季營收105.26億元，季增46.4%，毛損率為20.6%，季降達5.6個百分點，受到第二季台幣急升的影響，認列匯兌損失達11.24億元，稅後虧損擴大為41.09億元，稅後每股虧損1.32元。

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