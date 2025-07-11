大立光Q2匯損42億元 EPS剩7.73元

台塑四寶第二季全數虧損，關稅戰與匯率升值是主因。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）昨日公告第二季、上半年獲利受匯損重擊，顯著衰退。董事長林恩平指出，匯損對第二季營運影響「很大」、毛利率受匯率影響約2個百分點，下半年匯率走勢也是毛利率表現最大的壓力來源；不過展望旺季到來，新機出貨將拉抬營運。

Q2淨利季減84% 年減77%

大立光昨日公告第二季毛利率53.6%，受匯兌損失42.2億元影響，稅後淨利10.32億元，季減84%、年減77%，每股稅後盈餘（EPS）7.73元，光匯損就吃掉超過3個股本的獲利；上半年毛利率54.1%，稅後淨利74.75億元、年減30%，每股稅後盈餘56.1元。

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林恩平指出，新台幣升值10%會影響毛利率約4至5個百分點，第二季被影響2個百分點，不過因新機啟動拉貨，新產品單價較高，支撐第二季、上半年毛利率站穩50%以上，唯因價格去年就已談妥，無法因應匯率波動調整，下半年毛利率仍受匯率壓力影響。

展望下半年營運，林恩平則指出，今年光學產業旺季狀態與去年差不多，7、8月客戶拉貨動能漸增，差別在於去年部分新機種是由大立光獨供，今年則有多家供應，影響大立光份額，不過因訂單去年就談妥，能保持一定市占率。

林恩平也指出，明年將會出貨可變光圈鏡頭的大型專案，因可變光圈鏡頭有4組光圈，規格、生產門檻提高，毛利率、單價也更好，將挹注明年營運；薄形、摺疊式手機鏡頭單價也較好，小部分潛望式鏡頭專案倍數也提升，不過仍需看良率表現。

在產能布局部分，林恩平表示，模造玻璃目前自製、外購都有，若需求增加才會考慮增購機台；整體產能逐漸拉滿，正在規劃新廠房，海外布局則仍在物色地點，但考量勞工素質、土地取得難易，要離開台灣赴他國設廠難度很高。

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