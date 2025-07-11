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台幣升值波及》台積6月營收 月減、年增 Q2與H1挺住同期最強

2025/07/11 05:30

台積電昨公布6月營收為2637億元，月減達17.7%、年增26.9%，創近4個月新低，但為同期新高。（資料照）台積電昨公布6月營收為2637億元，月減達17.7%、年增26.9%，創近4個月新低，但為同期新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受到新台幣強升影響，晶圓代工龍頭台積電（2330）昨公布6月營收為2637億元，月減達17.7%、年增26.9%，創近4個月以來新低，但為同期新高；第二季營收9337.92億元創單季歷史新高，符合財測區間，上半年營收達1.77兆元，年增40%，創歷年同期新高。

毛利率恐受影響 下周法說會揭曉

受惠客戶對5、3奈米強勁的拉貨動能，台積電先前法說會預估第二季合併營收將介於284億至292億美元之間，中間值約季增12.75%，預估毛利率將介於57%～59%，營業利益率約47%～49%，處於高檔水準。

受新台幣升值影響，台積電第二季營收9337.92億元，季增11.26%，增幅符合財測區間但低於美元營收季增的中間值12.75%。台積電第二季財測以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，隨著新台幣升值、美元貶值，5、6月營收逐月下滑，第二季營收雖達標，但毛利率、營業利益率將受匯率影響，下週四法說會將揭曉財報獲利數。

台積電並認為，關稅政策雖存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI對先進製程需求仍強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%～26%，擴產需求的資本支出也維持不變，約380至420億美元區間。

外資連二買 前景仍看好

台積電昨收盤價為1100元，上漲10元，成交量2.23萬張，其中外資買超5901張為連二買；外資對台積電前景仍看多，但部分外資預期這次法說會將無上修營收驚喜，考量台幣兌美元持續走強及2奈米下半年初期量產，預期毛利率將下滑，但明年價格看漲機率高，包括5奈米以下先進製程與CoWoS價格都可望上漲，明年獲利有望持續創新高。

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