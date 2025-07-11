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川普關稅發威 中國服飾出口暴跌

2025/07/11 05:30

今年五月美國自中國進口的服飾金額跌至二十二年最低，顯示美國總統川普對中國實施新關稅所造成的衝擊。（歐新社資料照）今年五月美國自中國進口的服飾金額跌至二十二年最低，顯示美國總統川普對中國實施新關稅所造成的衝擊。（歐新社資料照）

5月輸美服飾金額跌22年最低

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國際貿易委員會（USITC）的最新數據顯示，今年五月美國自中國進口的服飾金額跌至二十二年最低，顯示美國總統川普對中國實施新關稅所造成的衝擊。此外，中國汽車產業正深受產能過剩和持續價格戰的衝擊，過去六年來，三十三家上市汽車製造商的主要財務指標全面惡化。

中國多年來一直是美國最大的服飾來源國，但隨著美中貿易緊張，中國在美國服飾市場市占率持續下降。今年四月川普對中國商品徵收的關稅一度升至一四五％，導致美國許多零售業者減少從中國工廠進貨，改向越南、孟加拉、印度等國下單。

USITC統計，今年五月美國自中國進口的服飾金額達五．五六億美元（新台幣一六二．六億元），低於四月的七．九六億美元，為連續第四個月下跌，創二○○三年五月以來最低。審計公司QIMA的數據也發現，今年第二季美國自中國採購的服飾下降約四分之一，但從東南亞的採購成長二十九％。

33家上市車企財務指標全惡化

此外，根據倫敦證券交易所對三十三家中國上市汽車製造商編纂的數據，中國汽車產業的淨利潤率中位數已從二○一九年的二．七％猛降至去年的○．八三％；同期，該產業的總庫存水準倍增至三七○○億元人民幣（約新台幣一．五兆元）；債務總額飆升五十六％達到九五九○億元人民幣；中國汽車製造商支付供應商和其他短期債權人的時間，由二○一九年的九十九天拉長至去年的一○八天。

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