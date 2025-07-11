台積股利落袋外資匯出 台幣淪最弱亞幣

新台幣兌美元匯率在外資收到台積電股利、轉手匯出下，走勢疲弱。（中央社資料照）

匯價連5貶 創逾1週新低

〔記者陳梅英／台北報導〕雖然台股昨日開高走高，收漲百餘點，美元指數也出現回落，但新台幣兌美元匯率在外資收到台積電股利、轉手匯出下，走勢疲弱，最後以貶值九分的二十九．二四元作收，匯價連五貶、續創逾一週新低。

央行統計，截至昨下午四點，美元指數下跌○．二一％、日圓反彈○．三九％、韓元勁揚○．三三％、新加坡幣升值○．一六％、人民幣升值○．○七％，僅新台幣貶值○．三一％，成為昨日最弱亞幣。

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自川普對等關稅名單陸續「開獎」後，外資連續三日在台股買超，昨買超幅度還擴大至一百億元，但匯出力道卻一天比一天大，股匯續呈兩樣情。

匯銀主管分析，一來是美國對等關稅名單尚未出現台灣，市場有不確定性；另台積電昨發放現金股利上千億元，外資持有台積電逾七成股分，通常領息後匯出資金，新台幣貶壓特別沈重。

外匯交易員也指出，昨美元買盤特別旺盛，除外資領完股利後匯出，進口商與部分政府基金也進場加碼美元，中央銀行反而在提供市場流動性下進場拋匯，台北匯市量能明顯放大；台北與元太兩大外匯經紀商昨合計成交二十．八五億美元，是前一日的一．三五倍。

央行先前表示將針對部分「自我管理」不佳外資祭出「T+1」措施，即今日賣股、明日資金就得匯出，反之需先買股、隔天才能匯入資金；據傳央行九日已與保管銀行座談，傳達最新政策。

匯銀主管說，央行抓外資炒匯影響有限，市場關注的還是台美關稅談判結果，若台灣談到不錯的條件，外資還是會進來。

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