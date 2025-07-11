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川普第二波關稅 巴西50％最高

2025/07/11 05:30

收信即警告 川普2波對等關稅名單收信即警告 川普2波對等關稅名單

美對巴西貿易順差卻下重手

警告金磚國家別挑戰美元霸權

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼七日公布針對十四國的最新對等關稅稅率後，美國總統川普九日再度致函八國領導人，告知八月一日起他們將適用的新稅率，其中加入「金磚國家」的巴西被徵收五十％，為迄今已通知二十二國中最高的。對於新稅率的計算方式，川普表示是「基於常識」，包括根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式，以及原始數據。

川普九日在「真相社群」公布最新一波關稅信函，對象包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡和巴西，關稅稅率介於二十％至五十％之間。其中，菲律賓和汶萊的新稅率比四月二日公布的要高，巴西更從十％激增至五十％。

對川普來說，巴西是個不同尋常的目標，因為該國對美國是貿易逆差，而其他國家都對美國保持巨額順差。

川普之所以向巴西開刀，可能是不滿巴西總統魯拉以意圖政變為由控訴有「巴西川普」之稱的前總統波索納洛，他在「真相社群」中寫道：「這個審判不該發生，這是獵巫，應立即中止。」川普對巴西發函，也是向「金磚國家」發出警告，不要試圖挑戰美元霸權。

川普也放話，稱雖然與歐盟的談判有進展，但歐盟可能很快收到美國通知的關稅，並矢言對印度加徵十％關稅，因印度加入「金磚國家」。

課銅關稅50％ 銅期貨飆漲17％

另外，川普也宣布對關鍵原物料銅徵收五十％關稅，八月一日生效，導致紐約商品交易所銅期貨價格飆漲十七％，創史上單日最大漲幅。

川普還揚言若藥廠不在明年之前將生產線遷回美國，將對進口藥品徵收二○○％關稅，並打算對半導體推出類似的關稅計畫，稅率很快會出爐。美國商務部長盧特尼克九日指出，藥品與半導體的調查報告將在本月底完成。

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