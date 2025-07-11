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台美關稅談判 政院：正面樂觀 鄭麗君率團 在華府洽約下一輪實體談判

2025/07/11 05:30

近日傳出美國進口車恐降至零關稅，知情人士強調，談判還沒有完成，政府會守住國家競爭力、產業利益。（中央社資料照）近日傳出美國進口車恐降至零關稅，知情人士強調，談判還沒有完成，政府會守住國家競爭力、產業利益。（中央社資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國陸續宣布新的對等關稅稅率，目前已有廿二國收到通知，但未包含台灣。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，雖然目前還沒收到關稅通知信函，但政府始終正面樂觀看待；行政院副院長鄭麗君於台灣時間八日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。

關鍵議題凝聚共識 持續推進

李慧芝強調，台美之間一直秉持深化雙方經貿關係、互惠互利原則，希望達成貿易平衡，目前仍持續磋商與溝通，並洽約下次實體談判時間。她並轉述，行政院長卓榮泰昨在院會提到，鄭麗君未參與行政院會，就是因為人還在華府，關稅談判持續進行、持續磋商中，也希望可以有好消息。

卓揆昨接見「世界台灣商會聯合總會第卅一屆回國訪問團」，媒體問到鄭麗君仍在華府，是否代表談判結果樂觀、稅率是否有機會低於廿％。卓揆表示「（她）滿加油的」，至於是否要熬夜與談判團隊視訊，他則莞爾一笑，並未回應；行政院秘書長龔明鑫則微笑比讚。

會守住國家競爭力 產業利益

知情人士坦言，談判還沒有完成，因為要談的東西很多，不過，到目前為止，台灣算是世界各國中，談判狀況比較穩定，且能持續推進的。對於近日傳出美國進口車恐降至零關稅，他則強調，談判是動態的過程，政府會守住國家競爭力、產業利益。至於鄭麗君何時返國？他僅表示，談判團隊會繼續留在華府談判。

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