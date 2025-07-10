關稅延長賽 PwC：232條款將上場

PwC表示，雖不排除8月1日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普七月七日簽署行政命令，將對等關稅實施日期由七月九日延長至八月一日，並公布第一波十四國新稅率。PwC Taiwan分析，雖不排除八月一日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期；此外，對等關稅一旦確定，接下來美國可能會針對半導體、藥品等是否課徵「二三二條款」關稅表態。

PwC普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，考量美國難以在八月一日緩衝期結束前完成與多數國家的貿易協議，政府雖然還在努力進行談判，但台灣也可能近期就會收到美國的關稅稅率通知信函，而不會等到最後一刻。

請繼續往下閱讀...

李益甄指出，目前的行政命令揭示白宮於五月十二日發布對中國關稅稅率調整仍有效，即中國自五月十四日起九十天內仍適用十％稅率（須附加二十％額外關稅），而非自八月一日即恢復原來稅率一二五％，此舉可能與中國已和美國完成初步關稅談判有關。

再者，對個別產品課徵的「二三二條款」關稅，仍優先於新發布的關稅稅率適用，並非疊加課徵。舉例而言，八月一日後日本、韓國出口至美國的汽車，仍適用二十五％關稅，而非課徵五十％關稅。

另，七月七日發布的行政命令，雖不排除八月一日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期；此外，國別對等關稅一旦確定，接下來美國可能就會針對半導體、藥品等是否課徵「二三二條款」關稅表態，相關企業宜密切注意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法