晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美進口車關稅 恐一次到位大降

2025/07/10 05:30

美方態度強硬，整車關稅極可能「一次到位」從17.5％降至2.5％、甚至零％，分年緩降機率極低。（資料照）美方態度強硬，整車關稅極可能「一次到位」從17.5％降至2.5％、甚至零％，分年緩降機率極低。（資料照）

最低可能降至零 汽車貨物稅爭取定額調降

〔記者廖家寧、林菁樺、實習記者劉羽珊／台北報導〕我與美對等關稅談判進入倒數，雖然我談判團隊努力爭取美國整車關稅可分十到十五年逐步調降，但最新傳出美方態度強硬，整車關稅極可能「一次到位」從十七．五％降至二．五％、甚至零％，分年緩降機率極低；汽車貨物稅方面，車廠積極爭取可「定額」調降而非按比例調降。

據透露，整車與零組件關稅及汽車貨物稅未定，民眾觀望而延遲購買，造成車市銷量自四月以來急凍，不僅買氣延遲，且大量進口車卡在海關保稅倉庫，國產車就算減產也是先塞在保稅倉，就怕一提車就得面臨稅負的可能折價損失；車廠與代理業者都有推演關稅稅率情境，也有因應策略，但首要訴求是稅率盡快公布，讓買家停止觀望，車子才賣得動。

目前整車廠態度兩極，除了某大本土汽車集團強力主張關稅就算不能爭取緩降，稅率也應與進口車拉高差距，不然就等同步調降關鍵零組件關稅，才不會嚴重衝擊本土車廠生存空間；但某大日系車廠則態度開放，因其在美國設廠已達到規模經濟，預估兩、三年後新車款上市，在綜合考量關稅、船運成本下，若進口成本比在國內整車還要低時，不排除從美國進口，但就會衝擊到國內相關零組件供應鏈。

據了解，整車關稅降至十％以下，零至九％之間任何一個數字其實影響上差異都不大，一旦降至十％以下，國產車廠會很傷腦筋，均懇談經濟部以特別條例預算支持產業，並籲請政府研議將零組件從各國進口關稅降為零％。

至於貨物稅概念相當於「奢侈稅」，由於國產車普遍較進口車便宜，若按比例能減少的稅額也相對少，因此多數國內車廠期待貨物稅能以固定金額調降，不要按比例；其次是汰舊換新補助政策不應只限於新車買家，可汰舊換新者有加碼優惠。

匯率衝擊 機械業盼關稅低於日韓

機械公會也關注我國對等關稅稅率。機械公會秘書長許文通表示，新台幣匯率強勢，已讓業界訂單、獲利雙下滑，希望台灣對等關稅要爭取到低於競爭對手日韓，若稅率過高對產業將是「雪上加霜」。

機械公會昨發布出口統計速報，六月機械出口二十七．三億美元、年增三．七％，雖創下連五紅，但若以新台幣計價則為八一五．二九億元，卻是年減四．二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財