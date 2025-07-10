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龔明鑫：發展穩定幣 台灣不缺席

2025/07/10 05:30

行政院秘書長龔明鑫昨表示，在區塊鏈、web3發展上，台灣不能缺席、還要積極參與。（記者歐宇祥攝）行政院秘書長龔明鑫昨表示，在區塊鏈、web3發展上，台灣不能缺席、還要積極參與。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣虛擬資產監管有進度，加上美國政府對虛擬資產態度開放，我國政府的氛圍也開始轉變。行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會代理商務組副組長杜杰夫（Jeff Dutton）昨日聯袂出席幣安的國際產業峰會，龔明鑫指出，在區塊鏈、web3發展趨勢中，台灣不能缺席、還要積極參與。

龔明鑫在幣安國際論壇中指出，美國六月通過穩定幣法案，國際強權加速發展虛擬資產，台灣也不能缺席、而是要積極參與。他直言，台灣在大型中心化領域的國際角色受限，但在中心化、多元中心可扮演更多角色，尤其區塊鏈技術應用持續發展，有台灣人才發展空間。

關注跨境金融安全、反洗錢

美國政府近期積極推進穩定幣法制化，在各國掀起討論，龔明鑫說，穩定幣在跨境金融支付有很大發展潛力，在數位領域的發展浪潮中也扮演重要角色，並已有很好的發展基礎，不過也須關注跨境金融安全、防範跨境犯罪、反洗錢等議題。

杜杰夫則指出，美國積極推進虛擬資產相關制度，鞏固全球虛擬資產戰略領導地位，目前正值台灣建立監管框架的關鍵時刻，也是美台在虛擬資產領域合作的好時機，有望攜手創造更好生態系。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）則認為，未來五到十年企業都可能跨足AI與區塊鏈技術，台灣的高科技人才有優勢，看好亞太各國加密貨幣採用率持續成長，且在支付、跨境金融場景都有高度潛力，也期待持續耕耘台灣，打造完善且具備動能的經濟體。

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