對等關稅將掀牌》股匯兩樣情 台股漲逾百點 台幣連4貶

川普對等關稅陸續掀牌，市場高度關注台灣是否列入下一波名單及稅率高低。昨天新台幣兌美元午後貶勢擴大，終場貶8.2．二分，收在29.15元，為當日最低，匯價連四日走貶，並創下逾一週新低。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策陸續掀牌，市場高度關注台灣是否列入下一波名單及稅率高低。在觀望氣氛中，昨台積電尾盤翻紅，帶動台股收漲逾百點；但股匯表現分歧，新台幣兌美元午後貶勢擴大，終場貶值八．二分，收在二十九．一五元，為當日最低，匯價連四日走貶，並創下逾一週新低，成交量放大至十五．三九五億美元。

台灣時間八日凌晨，川普公布包含日本、南韓在內共十四國的首波對等關稅稅率後，接著預告將對銅與藥品課以高額關稅，第二波課稅名單也將揭曉，市場避險情緒升溫，美元走強，亞幣承壓全面走貶。

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台幣隨亞幣走貶 終場收29.15元

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數上漲○．三八％，韓元重挫○．六九％、日圓貶值○．五六％、新加坡幣下跌○．三五％、新台幣貶○．二八％、人民幣也下滑○．一四％。

匯銀主管指出，市場對台灣可能落在哪個稅率區間仍眾說紛紜，但從日韓股市反應來看，只要台灣稅率不高於二十五％，市場可能會視為「利空出盡」；但匯市走勢則未必同步。

該主管分析，一方面在於全球關稅風險升溫，資金流向避險美元；另川普關稅政策可能推升通膨，聯準會延後降息，使美元具有支撐。此外，關稅將推升出口產品成本，各國貨幣貶值可望部分抵銷衝擊，市場也揣測，各國央行或將默許本國貨幣適度貶值，以維持出口競爭力。

他也提醒，先不論台灣稅率是否公布，七月十日台積電逾千億元新台幣現金股利入袋後，外資若轉手匯出，也將不利新台幣走勢。

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