財經青紅燈》關稅海嘯來襲？

台灣與美國的對等關稅仍在談判中。（路透檔案照）

美國對等關稅逐漸掀牌，川普首波公布14國關稅，包括日本、韓國、印尼、緬甸等，關稅稅率25%至40%不等，預計8月1日上路；台灣則不在首波名單，外界對此有不同解讀，但台灣稅率應該很快就會揭曉。不論如何，川普政府以關稅迫使各國讓利的策略相當明確，全球是否迎來關稅海嘯，還是又出現「髮夾彎」，可能要看川普想玩弄關稅到什麼地步。

今年1月重返白宮以來，自稱「關稅人」的川普，上任不久即引爆全球貿易戰，先是對中國、加拿大及墨西哥課徵芬太尼關稅，接著宣布鋼鋁、汽車關稅，並於4月2日祭出震撼全球的對等關稅，除基準關稅10%外，並對多數國家課徵額外關稅最高50%，其中台灣適用稅率32%，但這些關稅措施暫緩90天，以便各國與美國談判及簽署協議。

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川普政府以關稅為武器，讓各國政府疲於奔命，此次公布14國關稅稅率，預計8月1日上路，因距離正式實施還有一些時間，外界研判應是給予各國最後協商時間。事實上，從川普政府透露的訊息，這14國是因談判卡關而被課徵較高稅率，而台美磋商持續推進，至少是相對正面的訊息。

就結果論而言，如果台灣被加徵較高關稅，當然是最壞的結果；如果台灣與主要貿易對手國被加徵相等關稅，或是能爭取較低關稅，則對我國影響不大或相對有利。不過，美國已重返台灣最大出口市場，川普發動關稅戰，並對盟友無差別攻擊，不僅加劇金融市場震盪，未來對等關稅上路後，勢必影響全球貿易量及供應鏈，屆時恐再迎來一波供應鏈調整，政府及企業應審慎因應。（鄭琪芳）

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