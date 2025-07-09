盤勢分析》關稅忐忑難安 外資空單續揚

元大投顧分析，川普政府留有後手，已將對等關稅生效日由7月9日延後至8月1日，這段等待空窗期間，台股指數震盪雖在所難免。（資料照，中央社）

受到美國對日、韓課徵25%對等關稅、台灣關稅還未敲定下，市場不確定性再次籠罩，昨（8）日台股開盤後各類股指數表現疲軟，加權指數盤中一度下跌238點，所幸尾盤權值王台積電（2330）最後一筆爆出6690買單、拉回平盤，使得大盤收斂跌幅，終場加權指數下跌66.45點、以22362.27點作收，成交量約2827億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超3.5億元、投信賣超0.56億元、自營商買超44.79億元，合計買超47.73億元；至於市場關切的外資台指期淨空單昨小幅增加742口，累積外資期貨淨空單57530口，持續創新高。

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野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受到關稅與美元走弱影響，今年台股企業盈餘成長出現下修情況，從先前預估整體可達20%以上的水準下修至約15%，但仍不排除有下修的可能；不過，她認為，科技股中仍有獲利預估上調的次產業，如散熱、網通、電源供應器等，這些都與AI的成長相關，顯示AI需求相當強勁，這也是第3季乃至於中長期的投資主軸。

元大投顧指出，美國公布的首波14國對等關稅稅率較預期偏高，未在首波公布名單內的台灣，市場氛圍忐忑難安；但元大投顧分析，川普政府留有後手，已將對等關稅生效日由7月9日延後至8月1日，這段等待空窗期間，指數震盪雖在所難免，但6月營收表現亮眼或第2季財報獲利優於預期的公司，仍有機會受到市場資金青睞而有所表現。（記者張慧雯）

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