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AI伺服器拉貨大爆發 緯創營收創3高

2025/07/09 05:30

緯創受惠於強勁的AI伺服器訂單需求，6月營收創下歷史單月新高、同期新高。（記者方韋傑攝）緯創受惠於強勁的AI伺服器訂單需求，6月營收創下歷史單月新高、同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美系雲端服務供應商趕在川普政府的關稅協商期限截止前，全力擴大第2季拉貨動能，帶動台灣AI伺服器代工廠繳出亮眼成績，其中，緯創（3231）6月營收創下歷史單月新高，第2季業績也寫單季新猷，上半年營收則登上歷年同期高峰，緯創管理階層看好第3季的AI業務將穩健保持成長。

緯創6月營收2091.82億元，月增0.4%、年增135.6%；第2季營收5512.91億元，季增59%、年增129.47%；上半年營收8977.76億元、年增87.36%。

法人觀察，主要AI伺服器代工廠對於第3季新舊產品轉換期的營運展望皆審慎樂觀，也積極運用避險機制應對新台幣升值的影響，以緯創來看，除了AI業務規模持續擴張，位於美國的新產能也預計在2026上半年開出，屆時可望進一步對整體營收做出實際貢獻。

廣達6月創次高 Q2、H1寫雙高

廣達（2382）也受惠AI伺服器強勁訂單動能，加上客戶針對消費型NB產品提前拉貨，6月營收1898.68億元，月增18.5%、年增70.5%，創下歷史次高、同期新高，第2季營收5041.21億元，同步寫下單季新猷，上半年營收9897.93億元，也登歷年同期高峰。

廣達指出，第2季AI伺服器出貨已開始放量，但對下半年抱持審慎樂觀態度，主因為上半年筆電客戶已提前拉貨，加上第3季起逐步進入AI伺服器新舊產品轉換期，8月中旬發佈第2季財報時可望有更明確的能見度。

對於匯率問題，廣達認為對營收、獲利會有影響，公司持續積極應對；此外，集團在美國的擴產也馬不停蹄，不單為了關稅，也是因應北美4大雲端服務供應商客戶的在地需求。

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