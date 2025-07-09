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日圓大貶 韓元意外成最強亞幣

2025/07/09 05:30

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普週二宣布首波對等關稅稅率，日本、韓國遭課二十五％重稅，一度重擊兩國匯市，但韓元急貶後隨即展開強勢反攻，意外成為最強亞幣，日圓則重貶○．五七％；因台灣未被納入首波公布名單，市場呈現觀望，新台幣兌美元在平盤附近狹幅震盪，終場收二十九．○六八元，小貶二分，成交量萎縮至十二．二三五億美元。

日韓股市在「利空出盡」後反而逆勢收紅，台股昨一度重挫逾二百點，尾盤在台積電止穩帶動下跌幅收斂，終場下跌六十六．四五點，收在二二三六二．二七點。

昨在美國公布首波關稅稅率後，國際金融市場震盪，美元指數雖一度反彈，但於亞洲交易時段回落，亞幣走勢分歧。其中，日圓重貶創兩週新低；韓元先貶後升，意外成為昨日最強亞幣。

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數小跌○．○二％；韓元升值○．二三％、新加坡幣升值○．○八％、人民幣升○．○四％，新台幣小貶○．○七％，日圓重貶○．五七％。

匯銀人士分析，日韓股市昨日逆勢上漲，韓元止跌回升，不排除市場對關稅利空的敏感度已逐漸鈍化；目前各界聚焦台美談判進展，學界與法人普遍預期台灣稅率落在十五％至二十％間，只要台灣稅率低於日韓的亞鄰競爭對手，就可正面看待。

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