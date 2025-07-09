晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

低關稅密碼 學者︰投資美、少中貨

2025/07/09 05:30

對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」，多投資美國、少用中國貨，就有機會從基礎稅率的10％談起。（路透資料照）對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」，多投資美國、少用中國貨，就有機會從基礎稅率的10％談起。（路透資料照）

預期台灣稅率落在15％～20％ 高過這區間對台美都沒好處

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普昨公布日、韓等十四國最新對等關稅，中經院院長連賢明昨發文分析，對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」，也就是說，多投資美國、少用中國貨，就有機會從基礎稅率的十％談起；而他預期，台灣稅率應會落在十五％至二十％，若稅率高過這區間，不論是美國或台灣都沒有好處。

連賢明指出，現在是對等關稅開獎、不是最後得獎結果，這些反而是川普認為還要談判的國家清單，對這些國家來說，現在才進入談判的下半場。

他直言，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等、不單純關稅、主要是談判」。日、韓都已經和美國簽FTA（自由貿易協定），但還是被要求二十五％對等關稅；和韓國談判討論的是美國汽車為什麼在韓國賣不動、駐韓駐軍怎麼分攤軍費、Google地圖在韓國為什麼不能用，基本上只要美國想談都可列入。

連賢明分析，對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」。和中國密切的國家大約都從四十％關稅往下談，和美國聯盟國家大概十％開始談，所以寮國、緬甸、泰國這些和中國密切的東南亞國家都是近四成；越南是最直接例子，轉口貿易的稅率四成，當地生產的稅率兩成。也就是說，多投資美國、少用中國貨，該國家的稅率會越低，反之就越高。

台美談判農業卡關 非汽車關稅

至於台美貿易談判卡在哪？連賢明認為應該在農業、而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間；農業部分牽涉食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康；這些困難不論哪個國家都會碰到，日本死守稻米就是例證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財