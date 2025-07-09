低關稅密碼 學者︰投資美、少中貨

對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」，多投資美國、少用中國貨，就有機會從基礎稅率的10％談起。（路透資料照）

預期台灣稅率落在15％～20％ 高過這區間對台美都沒好處

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普昨公布日、韓等十四國最新對等關稅，中經院院長連賢明昨發文分析，對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」，也就是說，多投資美國、少用中國貨，就有機會從基礎稅率的十％談起；而他預期，台灣稅率應會落在十五％至二十％，若稅率高過這區間，不論是美國或台灣都沒有好處。

連賢明指出，現在是對等關稅開獎、不是最後得獎結果，這些反而是川普認為還要談判的國家清單，對這些國家來說，現在才進入談判的下半場。

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他直言，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等、不單純關稅、主要是談判」。日、韓都已經和美國簽FTA（自由貿易協定），但還是被要求二十五％對等關稅；和韓國談判討論的是美國汽車為什麼在韓國賣不動、駐韓駐軍怎麼分攤軍費、Google地圖在韓國為什麼不能用，基本上只要美國想談都可列入。

連賢明分析，對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」。和中國密切的國家大約都從四十％關稅往下談，和美國聯盟國家大概十％開始談，所以寮國、緬甸、泰國這些和中國密切的東南亞國家都是近四成；越南是最直接例子，轉口貿易的稅率四成，當地生產的稅率兩成。也就是說，多投資美國、少用中國貨，該國家的稅率會越低，反之就越高。

台美談判農業卡關 非汽車關稅

至於台美貿易談判卡在哪？連賢明認為應該在農業、而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間；農業部分牽涉食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康；這些困難不論哪個國家都會碰到，日本死守稻米就是例證。

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