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歐盟認將達陣 不會收到川普信函

2025/07/09 05:30

知情人士透露，由於歐盟即將與川普政府達成協議，歐盟不會收到美國發函說明提高關稅的信件。（路透資料照）知情人士透露，由於歐盟即將與川普政府達成協議，歐盟不會收到美國發函說明提高關稅的信件。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普七日致函日本、南韓等十四國領導人，告知他們在無法與美國政府達成協議的情況，從八月一日起要支付的關稅；對此，包括日本、南韓、泰國等國均表示，將在八月一日前繼續與美國協商。歐盟則表示，由於歐盟已接近與美國政府達成協議，歐盟不會收到川普的信函。

日本和南韓各自因國內政治因素而尚未與美國敲定協議，由於兩國是美國在亞洲關係最密切的盟友，在川普公布的新關稅中，日本比四月二日公布的還要多一個百分點至二十五％，南韓則維持二十五％不變，但都算是高水準。被問到川普是否選擇優先打擊日、韓兩國，白宮新聞秘書李威特指出：「這是總統的特權，那些國家是他挑選的。」

日韓表態續與美談判

日本首相石破茂週二在內閣會議後表示：「美國宣布更高的關稅令人遺憾，我們將繼續與美國談判，保護我們的國家利益，並積極尋求達成協議的可能性，讓美日兩國受益。」

川普多次抱怨日本不進口美國汽車和白米，兩國之間存在巨大貿易逆差，並指責日本「被寵壞」。但日本因七月二十日就要舉行參議院大選，執政的石破茂政府在現階段不太可能對美國做出讓步。

南韓產業通商資源部表示，將修改規則和監管措施，以解決美國降低非關稅壁壘的要求，強調「我們把對等關稅實施日期定在八月一日視為寬限期展延」，矢言將加速協商達成雙方互利的協議。

泰國財長皮猜指出，他對泰國的新關稅稅率三十六％「有點嚇到」，因泰國已在六日向美國提出修正關稅提案，同意對約九十％的美國進口商品大幅減稅，但認為在八月一日前仍有協商空間。印尼經濟部也表示，與美國仍有協商空間。

而在首波名單與中國關係最密切的柬埔寨、寮國、緬甸，也面臨較高的稅率，柬埔寨為三十六％，寮國、緬甸為四十％；這三國均仰賴中國投資、有大量中國工廠，遭課徵重稅，也再次印證川普打擊中國商品經由東南亞國家轉運、洗產地的決心。

此外，知情人士透露，由於歐盟即將與川普政府達成協議，歐盟不會收到美國發函說明提高關稅的信件，並尋求部分產品能豁免於美國的十％基本關稅。不過，歐盟執委會也指出，無法保證川普政府不會加徵關稅，或要求更多讓步。

川普七日在白宮也表示，美國將與印度達成協議。財長貝森特則說，在四十八小時內將宣布更多協議。

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