川普「戰略脫鉤」明確 中國不安

分析師指出，中國對川普的關稅方案感到不安，視此為脫鉤議程的延續。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普公布日韓等十四國的新關稅後，中國昨警告川普政府不要在下月恢復其逾一百％的關稅，以避免重啟關稅戰，並威脅對與美國達成協議、將中國排除於供應鏈之外的國家展開報復。分析師指出，中國對川普的關稅方案感到不安，視此為脫鉤議程的延續。

美中上月達成貿易協議架構，讓雙方關稅暫時休兵。中國須在八月十二日期限前與白宮達成協議，以避免重回四、五月川普一度宣布對中國課徵一四五％關稅的戰場。

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中共黨媒《人民日報》昨評論指出，美方濫施對等關稅是「典型的單邊霸凌作法」，影響正常國貿秩序；「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，以換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制」。

路透報導，上述論調似乎為美中新一輪關稅戰埋下伏筆，並威脅對與美國達成協議、將中國排除供應鏈的國家展開報復。上週越南與美國達成協議，其對等關稅從四十六％降至二十％，但轉運貨物則課徵較高的四十％關稅。

專家認為，中國擔心從歐洲到東南亞的各國可能與美達成貿易協議，從而轉移供應鏈、縮減與中國的雙邊貿易，或退出北京主導的計畫。

對川普公布的首波名單，華南理工大學公共政策研究員徐偉鈞表示，「這是脫鉤議程的延續，這同時是施壓與分裂；訊息明確，亦即合作的國家得到優惠，比如越南，其他則面臨高關稅，目的是迫使東南亞國家選邊站，並加入美國經濟上孤立中國的努力」。

APAC諮詢執行長歐康說，「這些關稅顯示，美國繼續致力自身及其貿易夥伴的『戰略脫鉤』；美國的關稅也是對中國產業政策的回應」，因為東南亞已成為中國出口至美國最重要的轉運區，而其他收到川普關稅通知的國家也是中國「一帶一路」倡議的成員國。

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