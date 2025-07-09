亞洲占7成 川普公布14國新關稅

川普公布首波對等關稅新稅率

首波以日、韓等國為主 稅率25％至40％ 被認為打擊中國意圖明顯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對等關稅寬限期到九日屆滿，川普總統七日致函日本、南韓等十四國領導人，告知他們在無法與美國政府達成協議的情況下，從八月一日起要支付的新關稅；其中多數屬於亞洲國家，英國媒體分析，川普可能藉此打擊中國。

汽車等產業關稅 不疊加

川普在自家社群平台「真相社群」公布致十四國領導人的信函，告知他們將面臨的新關稅，稅率範圍介於二十五％至四十％，並警告若採取報復行動，美國將回敬更高的關稅；信函也說，新關稅將與所有產業關稅分開處理。這意味了新關稅不會疊加在現行的二十五％汽車關稅或五十％鋼鋁關稅上。

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八月一日 最新談判期限

川普稍後在白宮簽署行政命令，將對等關稅的談判最後期限延後至八月一日。被問到八月一日是否為最後期限？川普回應，「不是一○○％確定」，若有國家提出不同的方案，對繼續談判持開放態度。

在首波亞洲國家占逾七成的名單中，日、韓二十五％稅率並不算低，日本甚至高於四月二日的版本；英國「衛報」指出，亞洲一些國家被徵收最嚴厲的懲罰性關稅，係因川普認為存在不公平的貿易逆差，但分析師質疑美國的關稅計算方式，並暗示川普可能企圖鎖定那些獲得中國大量投資的國家，藉此打擊這個世界第二大經濟體。

對美國嚴重貿易失衡且與中國有大量貿易往來的亞洲國家包括日本、南韓、泰國、印尼和越南；其中僅越南已和美達成協議，但其轉運商品關稅四十％，也被視為針對中國。

分析師指出，川普之所以將亞洲國家列入第一批名單，是因為他們無法團結面對川普的威脅。新加坡國立大學商學院治理與永續發展中心主任盧耀群表示，由於亞洲各國的貿易狀況和地緣政治利益不同，他們在面對川普威脅時團結一致的能力有限；他指出，即使是像東南亞國協這樣的正式組織，也不可能採取協調一致的行動。各國很可能只能各自為政，這是川普的王牌。

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