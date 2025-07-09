晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

亞洲占7成 川普公布14國新關稅

2025/07/09 05:30

川普公布首波對等關稅新稅率川普公布首波對等關稅新稅率

首波以日、韓等國為主 稅率25％至40％ 被認為打擊中國意圖明顯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對等關稅寬限期到九日屆滿，川普總統七日致函日本、南韓等十四國領導人，告知他們在無法與美國政府達成協議的情況下，從八月一日起要支付的新關稅；其中多數屬於亞洲國家，英國媒體分析，川普可能藉此打擊中國。

汽車等產業關稅 不疊加

川普在自家社群平台「真相社群」公布致十四國領導人的信函，告知他們將面臨的新關稅，稅率範圍介於二十五％至四十％，並警告若採取報復行動，美國將回敬更高的關稅；信函也說，新關稅將與所有產業關稅分開處理。這意味了新關稅不會疊加在現行的二十五％汽車關稅或五十％鋼鋁關稅上。

八月一日 最新談判期限

川普稍後在白宮簽署行政命令，將對等關稅的談判最後期限延後至八月一日。被問到八月一日是否為最後期限？川普回應，「不是一○○％確定」，若有國家提出不同的方案，對繼續談判持開放態度。

在首波亞洲國家占逾七成的名單中，日、韓二十五％稅率並不算低，日本甚至高於四月二日的版本；英國「衛報」指出，亞洲一些國家被徵收最嚴厲的懲罰性關稅，係因川普認為存在不公平的貿易逆差，但分析師質疑美國的關稅計算方式，並暗示川普可能企圖鎖定那些獲得中國大量投資的國家，藉此打擊這個世界第二大經濟體。

對美國嚴重貿易失衡且與中國有大量貿易往來的亞洲國家包括日本、南韓、泰國、印尼和越南；其中僅越南已和美達成協議，但其轉運商品關稅四十％，也被視為針對中國。

分析師指出，川普之所以將亞洲國家列入第一批名單，是因為他們無法團結面對川普的威脅。新加坡國立大學商學院治理與永續發展中心主任盧耀群表示，由於亞洲各國的貿易狀況和地緣政治利益不同，他們在面對川普威脅時團結一致的能力有限；他指出，即使是像東南亞國協這樣的正式組織，也不可能採取協調一致的行動。各國很可能只能各自為政，這是川普的王牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財