5月個人週轉金年增15％ 快過房貸增速

中央銀行統計，5月個人週轉金餘額增至7.66兆元、年增15.1％，顯示短期資金借貸需求強勁。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕週轉金飆速快過房貸！根據中央銀行統計，五月個人週轉金餘額增至七．六六兆元、年增十五．一％，對比同期個人房貸餘額十二．六兆元、年增約七．四％，顯示短期資金借貸需求又急又猛。

根據央行統計，去年五月及今年五月週轉金年增率均超過十％，反觀同期房貸年增率均不到十％。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然週轉金種類眾多，但大致反映民眾資金借貸需求強勁，觀察二○一三年下半年至二○一四年上一波房市景氣高檔，當時週轉金年增率就超過十％，且過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉貸或增貸，再把貸出來的錢用於投資或買車。

請繼續往下閱讀...

然而，這一波傳出有民眾將房屋增貸資金轉投資股市或債市收取利息，尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉、增貸的業務，可以在週轉金上多放款；不過，現在管控嚴謹，增貸的週轉金用途要符合當初申請目的，同時不能流入房市變相增加貸款成數。

轉投資股、債市 不能流入房市

根據央行統計，去年九月個人房貸餘額約十二．二兆元、年增率一度達十％，但在央行嚴控下，今年五月房貸餘額十二．六兆元、年增率下滑至七．四％；但五月個人週轉金卻高達七．六六兆元、年增十五．一％，且已連續十六個月年增率超過一成。

曾敬德指出，個人週轉金包括企業主用個人名義借錢週轉等項目，這幾年的確有包括不限用途的借貸，拿房屋去增貸用於投資等行為，景氣好時沒有太大問題，但景氣不好時要留意資金是否出現虧損，建議民眾開槓桿不要開到「緊繃」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法