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〈財經週報-台股熱點〉AI需求續強 封測廠起飛

2025/07/07 05:30

封測廠營收及EPS封測廠營收及EPS

記者洪友芳／專題報導

封測廠日月光投控（3711）、京元電（2449）等業者，受惠AI需求持續強勁，下半年雖面臨匯率與關稅等變數，但由於產能擴增及客戶端需求增加，下半年可望較上半年成長。

日月光投控指出，大環境正值「多事之秋」，但AI後市仍看好，目前AI還在發展的初期階段，日月光不僅今年會提高AI相關封測投資，明年也會持續增加投資。對於匯率變化，日月光已累積相當經驗可因應，影響可控。

日月光投控今年前5月合併營收2,493.9億元，年增10%；展望下半年，日月光審慎樂觀以對，仍希望「逐季成長」，並預估在AI需求增多的帶動下，先進封測營收能較去年成長10%。

日月光也著手布局方形的大尺寸扇出型面板封裝（FOPLP）領域，規劃投資2億美元，第二季開始裝機，最快今年底出貨。

日月光投控2天完成填息

日月光投控上週除息，每股配發現金股利5.3元，因營運前景看好，僅花2個交易日順利完成填息。外資連續3個交易日買超日月光投控，累計買超7.4萬張，投信則連6賣，日月光上週股價收147元。

京元電也指出，AI、HPC（高效能運算）需求仍旺，車用及消費性電子產品也有回溫跡象，部分廠商因應關稅而提前備貨，帶動京元電展望樂觀，但第四季還待觀察。京元電將於10日除息，每股配發現金股利4元，是否也能順利填息，受市場關注。

京元電10日除息

京元電表示，關稅對業務影響不大，匯率變動是影響財務規劃的重要因素，公司已採取自然避險策略，透過穩定資金運作，不進行積極投資操作，以確保財務安全。外資對京元電連16

買後，上週五轉買為賣，賣超3,925張，投信與自營商合計買超3,864張，股價收107元、週漲近2%。

京元電是輝達（Nvidia）策略合作夥伴，產能擴充計劃穩步推進，因應客戶需求，銅鑼廠擴建按計劃推進，另正評估竹南廠是否加速擴建。先前提到的美國設廠計畫，要看客戶需求及市場時機而定，目前尚無具體進展。

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