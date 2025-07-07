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〈財經週報-台股熱點〉美加禁用中國安控廠產品 安控族群強勢表態

2025/07/07 05:30

安控廠營收及EPS安控廠營收及EPS

記者歐宇祥／專題報導

因總統賴清德將安控、軍工等產業列為「五大信賴產業」，且隨著美加等國禁用中國安控廠產品，帶動台系安控廠營運想像，近日安控族群股價強勢，上週以杭特（3297）週漲22.8%最強，車載安控廠昇銳（3128）也週漲11.4%，不過4月起股價強漲的陞泰（8072）上週拉回，週跌9%。

監視器等安控產品市場以中國大廠海康威視、大華為龍頭，不過在美國總統川普的第一任期中曾以國安為由宣布禁用，讓台系安控廠營運出現轉機，近日加拿大下令海康停止在加業務等再成利多，加上安控也是賴政府重點關注產業，未來在我國政府部門、海外市場拓展大有成長潛能。

杭特股價翻漲240%

老牌安控廠杭特近日股價表現犀利，從3月下旬低點至今已翻漲240%。該公司前5月累計營收為0.77億元、年增12%，是3年來高點。杭特指出，今年景氣有諸多不確定因素，不過安控需求可望持續擴張，今年預期銷售也有望年增，網路攝影機預期銷售數量為6萬台。

昇銳在3月下旬爆出涉監視器貼牌案後股價就一路走低，但4月關稅股災後一路走高，至今已漲逾1.5倍，除監視器外，昇銳主力領域為車載監控產品，受惠數位化產品比重提升、車用市場持續拓展下，今年有望在中國低價競爭中持續獲利。該公司前5月累計營收為4.8億元、年增18%。

安控大廠晶睿（3454）近日股價表現平淡，不過該公司生產基地位於台灣、泰國，且拓展北美市場已有一定成績，營運有望持續受惠美加禁用中國安控廠的利多，且晶睿持續拓展AI安控產品線，並在美國建立設計中心，看好營運能保持長期競爭優勢。晶睿前5月營收回溫，達33.36億元、年增24.7%。

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