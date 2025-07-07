〈財經週報-畢業生求職〉社會新鮮人求職 履歷、面試技巧大公開

yes123求職網建議，履歷若附上照片和自傳，能夠大大提升面試機率。（資料照）

記者徐子苓／專題報導

畢業季來臨，許多畢業生展開人生第一次求職，yes123求職網近期發布「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」顯示，在履歷部分，新鮮人認為最有困難的依序為：不會寫自傳、缺乏專業證照或技能可寫、外語能力不強、缺乏實務或社團經歷可寫。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，履歷若附上照片和自傳，能夠大大提升面試機率，但照片盡量不要使用畢業照，容易讓人停留在學生時期的印象，建議使用穿著正式服裝所拍的個人大頭照。

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履歷要留意千萬不能有錯字、不要誇大，新鮮人大多沒有什麼實務工作經驗，重點是把實習、打工、證照整齊列出，並把和應徵企業有關的經驗特別放在前面。

履歷附照片及自傳 提高面試機率2撰寫自傳方面，調查發現，今年新鮮人經常碰到的問題主要為：「不想跟別人寫得一樣，但又不知道怎樣寫才有特色」、「想把自己寫得很棒，但不會包裝自己」、「找不出特別想強調的事蹟或特色，只好從小到大的事情都寫進去」。楊宗斌提醒，切忌不要把家庭成員、成長背景流水帳式寫出來。

他認為，自傳內容十分重要，因為人資可能只有幾秒鐘時間掃視一份履歷，主要先看學歷和科系是否與公司相符，接下來可能會看自傳裡面提到的優勢、相關經歷等。若新鮮人沒有實習、打工經驗，也可分享如何參與學校社團、求學階段遇到挫折時如何應對、工作態度等等，但不要只是堆砌形容詞，應用實際例子佐證。

至於面試環節，調查顯示，新鮮人認為最困難的依序有：「害怕口語表達不好，回答不得體」、「不知道應徵的職務需要什麼能力」、「不知道該如何回答期望待遇」。

面臨掌握3大重點 期望薪資宜明確

楊宗斌強調，不用把面試想得太複雜，掌握三大重點即可：服儀整齊、不要遲到、不要答非所問。多數面試主要問履歷、自傳裡寫的內容，以及應徵這份工作的動機，建議求職者熟記自己的經歷，並追蹤應徵企業的相關新聞、產業現況等。若被問到不熟的問題，誠懇回答不清楚即可，避免讓面試官留下油嘴滑舌、不懂裝懂的印象。

比較棘手的是「期望薪資」部分，當新鮮人被問到這題，許多人會傻傻回答「依公司規定」，但楊宗斌表示，求職者可以直接講出自己的月薪期望範圍，並簡單說明理由，例如國立大學畢業、主修相關科系、相關經驗等。他也提醒，不要把範圍講得太廣，例如38K～40K會比35K～40K更明確且更有利。

另，有時新鮮人會遇到企業過度詢問隱私，甚至涉及歧視，例如有人被問過是否有隱疾或生理痛、探問性傾向等。楊宗斌建議，這時可以婉轉告知面試官：「抱歉，這方面的私人問題不太方便說明，請您諒解，謝謝！」

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