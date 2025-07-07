晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-畢業生求職〉社會新鮮人求職 履歷、面試技巧大公開

2025/07/07 05:30

yes123求職網建議，履歷若附上照片和自傳，能夠大大提升面試機率。（資料照）yes123求職網建議，履歷若附上照片和自傳，能夠大大提升面試機率。（資料照）

記者徐子苓／專題報導

畢業季來臨，許多畢業生展開人生第一次求職，yes123求職網近期發布「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」顯示，在履歷部分，新鮮人認為最有困難的依序為：不會寫自傳、缺乏專業證照或技能可寫、外語能力不強、缺乏實務或社團經歷可寫。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，履歷若附上照片和自傳，能夠大大提升面試機率，但照片盡量不要使用畢業照，容易讓人停留在學生時期的印象，建議使用穿著正式服裝所拍的個人大頭照。

履歷要留意千萬不能有錯字、不要誇大，新鮮人大多沒有什麼實務工作經驗，重點是把實習、打工、證照整齊列出，並把和應徵企業有關的經驗特別放在前面。

履歷附照片及自傳 提高面試機率2撰寫自傳方面，調查發現，今年新鮮人經常碰到的問題主要為：「不想跟別人寫得一樣，但又不知道怎樣寫才有特色」、「想把自己寫得很棒，但不會包裝自己」、「找不出特別想強調的事蹟或特色，只好從小到大的事情都寫進去」。楊宗斌提醒，切忌不要把家庭成員、成長背景流水帳式寫出來。

他認為，自傳內容十分重要，因為人資可能只有幾秒鐘時間掃視一份履歷，主要先看學歷和科系是否與公司相符，接下來可能會看自傳裡面提到的優勢、相關經歷等。若新鮮人沒有實習、打工經驗，也可分享如何參與學校社團、求學階段遇到挫折時如何應對、工作態度等等，但不要只是堆砌形容詞，應用實際例子佐證。

至於面試環節，調查顯示，新鮮人認為最困難的依序有：「害怕口語表達不好，回答不得體」、「不知道應徵的職務需要什麼能力」、「不知道該如何回答期望待遇」。

面臨掌握3大重點 期望薪資宜明確

楊宗斌強調，不用把面試想得太複雜，掌握三大重點即可：服儀整齊、不要遲到、不要答非所問。多數面試主要問履歷、自傳裡寫的內容，以及應徵這份工作的動機，建議求職者熟記自己的經歷，並追蹤應徵企業的相關新聞、產業現況等。若被問到不熟的問題，誠懇回答不清楚即可，避免讓面試官留下油嘴滑舌、不懂裝懂的印象。

比較棘手的是「期望薪資」部分，當新鮮人被問到這題，許多人會傻傻回答「依公司規定」，但楊宗斌表示，求職者可以直接講出自己的月薪期望範圍，並簡單說明理由，例如國立大學畢業、主修相關科系、相關經驗等。他也提醒，不要把範圍講得太廣，例如38K～40K會比35K～40K更明確且更有利。

另，有時新鮮人會遇到企業過度詢問隱私，甚至涉及歧視，例如有人被問過是否有隱疾或生理痛、探問性傾向等。楊宗斌建議，這時可以婉轉告知面試官：「抱歉，這方面的私人問題不太方便說明，請您諒解，謝謝！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財