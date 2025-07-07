晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-畢業生求職〉協助畢業生就業 勞動部再推投資青年就業方案

2025/07/07 05:30

勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，協助青年順利接軌就業市場。（中央社資料照）勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，協助青年順利接軌就業市場。（中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

為協助今年畢業的社會新鮮人順利謀職，勞動部延續往年的政策，推出「投資青年就業方案第二期」，提供就業輔導與培力措施，協助青年順利接軌就業市場；包括「初次尋職青年穩定就業計畫」、「大專青年預聘計畫」等，從職涯探索、技能訓練、求職媒合到經濟補助，提供全方位支援，讓青年「畢業即就業」，為未來職涯打下穩固根基。根據統計，2024年已成功協助22萬4,008名青年就業，青年訓練人數也達4萬4822人。

事實上，不少剛踏入社會的新鮮人，求職的最大難題，就是「不知道適合什麼工作？」勞動部官員指出，如果有這樣的困擾，建議先至勞動力發展署在全國設置的5處「青年職涯發展中心（Youth Salon，YS）」，透過履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢、職場參訪等服務，協助定錨職涯。

青年職涯發展中心 協助新鮮人定錨職涯

此外，也可善用「台灣就業通」網站的線上Youth職涯平台（https://gov.tw/i3R），預約「每人每年3次」的專人視訊職涯諮詢，或參加線上講座與收聽相關影音；想了解各行各業發展趨勢，也可至「Jobooks工作百科」專區（https://gov.tw/ctF），探索500個以上工作職類、產業趨勢及職能需求等就業資訊。

小寧就是透過YS職涯諮詢成功轉職的青年代表，她畢業於工業設計系，大學期間曾赴德國交換學生，擁有跨領域背景，畢業後擔任專案管理職，卻發現與自己的興趣不符，於是主動到YS尋求協助。與諮詢師多次晤談後，小寧了解到B型企業是一種追求利益與公益並重的經營模式，也符合她對ESG理念的認同，因沒有相關背景，她選擇以專管業務職務切入，並在諮詢師協助下，理解經驗與職能轉換的價值，不但成功進入B型企業，更逐步穩定職涯方向，找到自我定位。

提供尋職津貼 讓新鮮人安心求職

不過，不少求職中的新鮮人，在尚未找到工作前，或多或少都有經濟壓力。為了讓新鮮人安心求職，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對年滿15歲至29歲、未在學且連續失業達90日以上的本國籍青年，完成報名與職業心理測驗、求職諮詢後，每月可領取5000元「尋職津貼」，最長3個月，合計最多1萬5000元。

若在輔導後60日內成功找到工作，並連續受僱於同一雇主滿30日，即可領取5,000元「就業獎勵金」；滿90日發給2萬元，滿180日再加1萬元，總計最多可領取3萬5,000元獎勵金，連同尋職津貼合計可達4萬5,000元，實質協助青年穩定就業。

不僅如此，為因應國內重點產業人才需求，並解決大專青年「缺乏工作經驗」與「找不到合適工作」的困境，勞動部透過「大專青年預聘計畫」鼓勵產業運用預聘制與崗位訓練，協助青年提早與職場接軌，此計畫是「投資青年就業方案第二期」的重點措施之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財