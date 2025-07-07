〈財經週報-畢業生求職〉協助畢業生就業 勞動部再推投資青年就業方案

勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，協助青年順利接軌就業市場。（中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

為協助今年畢業的社會新鮮人順利謀職，勞動部延續往年的政策，推出「投資青年就業方案第二期」，提供就業輔導與培力措施，協助青年順利接軌就業市場；包括「初次尋職青年穩定就業計畫」、「大專青年預聘計畫」等，從職涯探索、技能訓練、求職媒合到經濟補助，提供全方位支援，讓青年「畢業即就業」，為未來職涯打下穩固根基。根據統計，2024年已成功協助22萬4,008名青年就業，青年訓練人數也達4萬4822人。

事實上，不少剛踏入社會的新鮮人，求職的最大難題，就是「不知道適合什麼工作？」勞動部官員指出，如果有這樣的困擾，建議先至勞動力發展署在全國設置的5處「青年職涯發展中心（Youth Salon，YS）」，透過履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢、職場參訪等服務，協助定錨職涯。

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青年職涯發展中心 協助新鮮人定錨職涯

此外，也可善用「台灣就業通」網站的線上Youth職涯平台（https://gov.tw/i3R），預約「每人每年3次」的專人視訊職涯諮詢，或參加線上講座與收聽相關影音；想了解各行各業發展趨勢，也可至「Jobooks工作百科」專區（https://gov.tw/ctF），探索500個以上工作職類、產業趨勢及職能需求等就業資訊。

小寧就是透過YS職涯諮詢成功轉職的青年代表，她畢業於工業設計系，大學期間曾赴德國交換學生，擁有跨領域背景，畢業後擔任專案管理職，卻發現與自己的興趣不符，於是主動到YS尋求協助。與諮詢師多次晤談後，小寧了解到B型企業是一種追求利益與公益並重的經營模式，也符合她對ESG理念的認同，因沒有相關背景，她選擇以專管業務職務切入，並在諮詢師協助下，理解經驗與職能轉換的價值，不但成功進入B型企業，更逐步穩定職涯方向，找到自我定位。

提供尋職津貼 讓新鮮人安心求職

不過，不少求職中的新鮮人，在尚未找到工作前，或多或少都有經濟壓力。為了讓新鮮人安心求職，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對年滿15歲至29歲、未在學且連續失業達90日以上的本國籍青年，完成報名與職業心理測驗、求職諮詢後，每月可領取5000元「尋職津貼」，最長3個月，合計最多1萬5000元。

若在輔導後60日內成功找到工作，並連續受僱於同一雇主滿30日，即可領取5,000元「就業獎勵金」；滿90日發給2萬元，滿180日再加1萬元，總計最多可領取3萬5,000元獎勵金，連同尋職津貼合計可達4萬5,000元，實質協助青年穩定就業。

不僅如此，為因應國內重點產業人才需求，並解決大專青年「缺乏工作經驗」與「找不到合適工作」的困境，勞動部透過「大專青年預聘計畫」鼓勵產業運用預聘制與崗位訓練，協助青年提早與職場接軌，此計畫是「投資青年就業方案第二期」的重點措施之一。

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