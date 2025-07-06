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掙扎盈虧邊緣 中鋼推精緻鋼品「抗中」

2025/07/06 05:30

中鋼近年執行二軸與三轉策略，「二軸」將是獲利關鍵，本業部分發展精緻鋼品，業外配合政策推動綠能，已有初步成效。（中鋼提供）中鋼近年執行二軸與三轉策略，「二軸」將是獲利關鍵，本業部分發展精緻鋼品，業外配合政策推動綠能，已有初步成效。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕一向被視為台灣傳統產業「優等生」的中鋼，受到中國低價鋼品傾銷衝擊，今年前五個月營運掙扎在盈虧邊緣。中鋼近年來執行二軸與三轉策略，「二軸」將是獲利關鍵，本業部分發展精緻鋼品，業外配合政策推動綠能，已有初步成效；中鋼為捍衛精緻鋼品，也擬對南韓電磁鋼等提出必要的貿易救濟措施。

下波擬對南韓電磁鋼提告反傾銷

中鋼「二軸」是指發展精緻鋼品及綠能產業，「三轉」是指要數位轉型、低碳轉型與供應鏈轉型。

美國總統川普六月四日起對進口鋼鋁課徵高達五十％關稅，鋼市可說是「冷上加冷」，出現下單、出貨都遞延狀況。多數上游鋼廠坦言，客戶普遍轉向「停、看、聽」；中鋼今年六月出貨量明顯大減，僅剩七十七．八萬噸，較五月減少七到九萬噸。

中鋼今年四、五月都出現單月轉虧，且虧損擴大，前五月稅前淨利大縮水，僅剩一千多萬元，已在虧損邊緣；中鋼董事長黃建智坦言，第三季最緊張，盼第四季傳統旺季可拚逆轉，而轉投資的中能風場因冬季東北季風發威，預期可穩定挹注鋼獲利。

中鋼去年合併稅前淨利約四十六億元，與前年相當，營運績效以精緻鋼品表現最亮眼，銷售占比十一．一％、毛利率占比七十五．二％，都創下新高。因精緻鋼品是中鋼重要獲利來源，中鋼年初已發覺南韓電磁鋼片有傾銷狀況，不排除再提出貿易救濟；另不鏽鋼大廠燁聯也不滿越南持續傾銷不鏽鋼冷軋，也將提告反傾銷。

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