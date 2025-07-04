員工逾萬人 旭榮集團堅持不上市

旭榮二代黃冠華看好公司未來營運展望，強調將攜手供應鏈與時俱進。（記者方韋傑攝）

創立50年 年營收達300億元

〔記者方韋傑／台北報導〕旭榮集團創立至今已邁入第50年，年營收達300億元、員工逾萬人，擁有從針織布、染整到代工成衣的一站式解決方案，是台灣機能布料與成衣整合的重要出口商之一。儘管擁有可以IPO的財務與營運條件，但旭榮第二代黃冠華仍堅持父執輩理念，始終不上市，「我們選擇承擔壓力，不將風險轉嫁市場，這是一種戰略選擇」。

黃冠華：維持純度與經營節奏

黃冠華指出，經過研究荷蘭、美國與日本等資本市場制度，認為上市公司雖能取得資本財，但也容易被短線績效與市場預期綁架。他說：「我選擇的是賺管理財，而不是資本財，資本市場給的誘惑就像快錢，一旦走上那條路，就很難回頭了。選擇不上市，公司得以維持內部文化純度與經營節奏，擁有更多的決策彈性與長期思維。」

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對於企業傳承，黃冠華現為公司執行董事，並倡議「共治」文化，認為接班制度過於殘酷，容易淪為權益的分配與鬥爭。他說，旭榮不是家族企業，而是「企業家族」，讓願意一起努力的人共治共營，「父執輩認為，公司該分錢給誰，不是看誰買進股票，而是誰真的在公司裡拚命。」

紡織業與品牌端深度綑綁

面對美國關稅政策變化，黃冠華坦言，紡織業處於供應鏈前段，與品牌間的深度整合決定了能否應變。他分析，若加徵關稅在10%以內，大多數供應商可透過價值分配談判消化成本，一旦超過20%，就會牽動整條供應鏈的結構重組。「我跟品牌端的研發、管理系統是深度綑綁的，一塊、兩毛的價差已經影響不了關鍵供應商的地位。」

黃冠華說，目前品牌方如Nike、Adidas早已建構成熟的供應鏈架構，加徵關稅不僅是成本問題，更是整體生態系的調整。旭榮早與品牌方針對各製造基地的配置討論彈性配套，必要時能快速調整供應來源或降低單一地區比重。

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