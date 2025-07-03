財經青紅燈》買房、生子只能擇一？

居住成本過於沉重，讓年輕人不敢結婚，更別說還要生養小孩。（資料照，記者葉永騫攝）

■徐義平

不婚、不孕導致台灣出生率持續創低，而放眼全球已開發國家，幾乎都面臨少子女化的挑戰。根據內政部新發布「婚姻階梯」調查報告，統計1年內全國登記結婚男女各年齡層與學歷分布，結婚對數僅近12.71萬對，其中男性黃金適婚年齡層主要落在31至35歲的占比最高、女性則在26至30歲比重最高，之後隨著年齡層變老，占比也跟著呈現階梯式下滑。

該調查報告指出，各結婚年齡層中，明顯可看出「男大於女」，少數像是36至40歲、41至45歲以及46至50歲的結婚對數中是「女大於男」占比超過2成，其它年齡層均低於15％。再觀察學歷分布，結婚配對中，男女學歷皆為「專科及大學」的占比最高、高達44.27％。

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對比內政部戶政司有統計以來的年度粗結婚率，以2011年最高達7.13％，2021年最低僅4.87％，而2024年約5.24％。另以年度結婚對數統計，2007年有13.18萬對，2011年最高有16.53萬對，但2020至2024年間，連續4年不到13萬對，也就是連續4年距離高峰時的每一年度結婚對數都減少超過3萬對，台灣不婚情況已相對普遍。

內政部在該報告中提出解決之道，包括積極舉辦單身聯誼活動，推動社會住宅興建及租金補貼政策，提供穩定的婚育場所；但是否可解決不婚、不孕的難題，恐怕未必！背後原因到底是因工作樣態改變，導致缺乏結交不同領域的對象，或者是居住成本過於沉重，讓年輕人不敢結婚，更別說還要生養小孩，都得相關部會深入研究尋求解方，千萬別讓年輕人在「買房、生小孩」的選項中只能擇一。

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