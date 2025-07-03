晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》買房、生子只能擇一？

2025/07/03 05:30

居住成本過於沉重，讓年輕人不敢結婚，更別說還要生養小孩。（資料照，記者葉永騫攝）居住成本過於沉重，讓年輕人不敢結婚，更別說還要生養小孩。（資料照，記者葉永騫攝）

■徐義平

不婚、不孕導致台灣出生率持續創低，而放眼全球已開發國家，幾乎都面臨少子女化的挑戰。根據內政部新發布「婚姻階梯」調查報告，統計1年內全國登記結婚男女各年齡層與學歷分布，結婚對數僅近12.71萬對，其中男性黃金適婚年齡層主要落在31至35歲的占比最高、女性則在26至30歲比重最高，之後隨著年齡層變老，占比也跟著呈現階梯式下滑。

該調查報告指出，各結婚年齡層中，明顯可看出「男大於女」，少數像是36至40歲、41至45歲以及46至50歲的結婚對數中是「女大於男」占比超過2成，其它年齡層均低於15％。再觀察學歷分布，結婚配對中，男女學歷皆為「專科及大學」的占比最高、高達44.27％。

對比內政部戶政司有統計以來的年度粗結婚率，以2011年最高達7.13％，2021年最低僅4.87％，而2024年約5.24％。另以年度結婚對數統計，2007年有13.18萬對，2011年最高有16.53萬對，但2020至2024年間，連續4年不到13萬對，也就是連續4年距離高峰時的每一年度結婚對數都減少超過3萬對，台灣不婚情況已相對普遍。

內政部在該報告中提出解決之道，包括積極舉辦單身聯誼活動，推動社會住宅興建及租金補貼政策，提供穩定的婚育場所；但是否可解決不婚、不孕的難題，恐怕未必！背後原因到底是因工作樣態改變，導致缺乏結交不同領域的對象，或者是居住成本過於沉重，讓年輕人不敢結婚，更別說還要生養小孩，都得相關部會深入研究尋求解方，千萬別讓年輕人在「買房、生小孩」的選項中只能擇一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財