童子賢：產官共建防線 阻關鍵技術外流

索爾思光電官方推特。（圖取自X）

索爾思光電驚傳被中資高價收購

〔記者方韋傑／台北報導〕竹科未上市企業索爾思光電驚傳被中資高價收購，由於其掌握3奈米晶片製程、矽光子技術，因此引發技術外流中國疑慮，中資甚至可能以台資身分作為掩護，輾轉下單給台積電（2330）取得高階晶片；對此，電子大廠和碩（4938）董事長童子賢認為，政府與產業界應共同建立防線，避免關鍵技術流向不當對象。

童子賢觀察美中科技競爭與出口管制等事件的大致脈絡，可以得知近年來，高階技術外流已經不只是單一企業的責任，而是產業如何維持競爭力的「國家級技術防線」問題，倘若確實存在相關漏洞，應儘速查清並加以補強。

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童子賢認為，若台灣高階敏感技術輾轉外流，不僅將影響台灣在全球供應鏈的技術地位，也可能觸犯跨國管制規範。對於此類風險管理，政府應建立制度性規範，針對「高敏感度製程」轉單紀錄的業者提高警戒，未來若再度發現「繞道行為」，可考慮將相關廠商列為禁止下單對象。否則這類如同「無照駕駛」的廠商，可能會對整體產業秩序造成破壞性影響。

他也提到，半導體產業本已成為地緣政治角力核心，無論是輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）等美國大廠，或是台積電在先進製程的全球領先地位，都是各國管制與攻防的焦點。台灣作為全球科技供應鏈關鍵環節，必須主動強化制度自律，「不是只有美方在管，我們自己也要看緊流程」，面對全球科技分流與出口管制趨勢，台灣不僅要強化技術實力，更應建立守得住的底層防線。

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