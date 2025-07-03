Q2台幣猛升外資點名7檔電子股衝擊大

新台幣5月以來強勁升值，以出口為主的台灣廠商難逃第2季匯損，毛利率也將受到侵蝕。（資料照）

大立光、玉晶光、元太、群創、友達、鴻準、川湖

〔記者卓怡君／台北報導〕新台幣5月以來強勁升值，以出口為主的台灣廠商難逃第2季匯損，毛利率也將受到侵蝕，市場擔心電子等出口廠商第2季季報表現；美系外資出具最新報告指出，新台幣於6月30日收在29.902兌1美元，在第2季對美元升值10.97％，創下單季最大漲幅，對在台擁有大量產能以及大量美元計價淨資產的公司影響最大，包括大立光（3008）、玉晶光（3406）、元太（8069）、群創（3481）、友達（2409）、鴻準（2354）、川湖（2059）。

估全年營收縮水5～10％

美系外資指出，新台幣升值將導致企業營收縮水，以目前追蹤的台灣38家科技硬體公司中，超過90％的公司有超過一半的營收以美元計價。若新台幣兌美元匯率維持在29～30元，並假設其他因素不變，則可能導致2025年全年營收較預期減少約5～10％；毛利率衝擊可控，除非該公司在台產能比重大，但多數公司透過「自然對沖」來管理匯率風險，也就是利用營收和成本的貨幣平衡配置，因此，毛利率的衝擊通常小於1個百分點。然而，對於在台灣擁有大量產能的公司，例如玉晶光、大立光、群創、友達衝擊較大。

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擁美元計價淨資產 匯損更傷

此外，美元資產重估也將產生匯損，部分公司擁有大量美元計價的淨資產（超過營收的50％），若這些資產屬於現金等價物或營運資金，必須將其匯損反映於非營業項目中，包括川湖、大立光、元太與鴻準可能有較大影響。

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