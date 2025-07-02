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因應美關切 亞銀對中融資已砍半

2025/07/02 05:30

亞銀總裁神田真人表示，亞銀已非常努力配合美國的關切，削減對中國融資。（美聯社資料照）亞銀總裁神田真人表示，亞銀已非常努力配合美國的關切，削減對中國融資。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特今年四月敦促亞洲開發銀行（ADB）總裁神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。神田真人日前受訪表示，亞銀已經非常努力去配合美國的關切，包括削減對中國融資。

全球發展機構本週齊聚西班牙，出席聯合國贊助的第四屆永續發展籌資國際會議，討論對世界最貧窮國家的金援。美國是亞銀、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等多邊發展融資機構的主要捐助國，但自川普總統重返白宮以來，華府對這些發展機構的未來承諾讓人存疑。

貝森特今年四月敦促神田真人採取具體措施，推動停止向中國提供貸款。神田真人六月二十七日在西班牙受訪指出，借給北京的錢已大幅減少，從二○二○年的二十億美元腰斬至二○二四年的十億美元。

他說，「我們對中國的融資已呈現下降趨勢。我無法承諾，但也許這個下降趨勢會持續，有一天可能會歸零」，並強調相關決策最終將由亞銀的股東和董事會確定。

神田真人表示，美國要求亞銀減少對中國融資並非新議題，卻是美國國會跨黨派有共識的少數議題之一，在拜登政府時期就是如此，如今（川普政府）再度提出相同的要求。

美國和日本是亞銀的最大股東，資助亞太地區的發展計畫，以提升這個地區的生活水準，並促進經濟成長。中國、印度和澳洲也是亞銀的重要成員。

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