勞動基金帳面大虧 拚6月台積創高回補

台積電股價回神，短線漲幅逾四成，重壓台積電的勞動基金上半年虧損有望縮小。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今年三月以來，因美國新關稅政策等因素，勞動基金帳面獲利也一洩千里，五月起更因新台幣大幅升值，帳面匯損拖累下，至五月底帳面大虧近三千億元；六月新台幣走升趨勢未歇，所幸台積電股價回神，昨日盤中創下一○九五元的四個月新高，短線漲幅逾四成，重壓台積電的勞動基金上半年虧損有望縮小。

關稅＋匯率衝擊 前5月虧近3千億

勞動部勞動基金運用局一日公告最新運用績效，整體勞動基金至五月底規模為六兆八九四九億元，較四月的七兆一○三四億元，縮水二○八五億元，今年以來帳面虧損二九一九．七億元、跌幅四．二六％。

請繼續往下閱讀...

去年勞動基金大賺一．○四兆元，各大基金中股票部位高達三至四成的台積電，是推升獲利的功臣；但今年三月起，在美國關稅戰衝擊下，勞動基金連續三個月分別單月大虧一七一六億元、一三四八億元、九三○億元，不但將年初千億元帳面獲利全數吐回，還大虧近三千億元。

其中新制勞退基金規模為四兆五五四九億元，五月單月虧損七三四億元，今年以來帳面虧損達二○三九．一億元、收益率負四．三二％。以有效帳戶一二九二萬戶計算，每位勞工平均帳面損失達一萬五七八三元。

勞動基金運用局官員分析，五月新台幣兌美元單月升值逾二元，勞動基金採取多元分散布局，包含國內、外股票、債券及另類資產，去年因台幣走貶，勞動基金收益中也包含匯兌收益，今年新台幣走升，自然得認列匯兌帳面損失，特別是六月新台幣升勢未歇，因此匯損因素仍將影響六月的帳面收益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法